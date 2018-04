Carou seguirá dos años más

PABLO RIOJA | LEÓN

Gonzalo Carou continuará dos años más defendiendo la camiseta del Abanca Ademar. El pivote argentino y la directiva han firmado un nuevo contrato que le asegura su presencia en el club la próxima temporada y que condiciona la 2019-2020 a que el internacional juegue, al menos, el 60% de los partidos en la 2018-2019. El de Buenos Aires se mostró ayer «muy contento» porque quedarse en León «era mi primera opción». Aunque la renovación estaba cerrada desde hace semanas, no fue hasta ayer cuando la directiva decidió hacerlo oficial. «Se podía haber resuelto antes, pero no ha habido tiempo». Lo cierto es que la negociación entre ambas partes no ha sido tan sencilla como estaba previsto. «La primera reunión fue convulsa, ninguno acudió con buena disposición», admite el jugador. «Luego, en la segunda, vimos que no estábamos tan lejos».

Sobre el cruce de cuartos de la Copa del Rey ante el Guadalajara —un partido que se disputará el próximo 4 de mayo en el Madrid Arena— el argentino advierte que será un choque «muy difícil» ante el que considera que actuará como anfitrión. «Para nosotros es una motivación enorme ganar este título, iremos paso a paso sabiendo que o jugamos al cien por cien o no tendremos opciones». Y en Liga, tras el tropiezo ante el Puerto Sagunto, advierte que deben ser «más regulares».

Con la renovación de Carou, la directiva se centrará ahora en atar a Juanjo Fernández, uno de los principales jugadores que tanto el cuerpo técnico como la cúpula del club quieren que encabece el proyecto del próximo año. Al manchego aún le quedan varias semanas para volver a los entrenamientos tras la lesión que se produjo frente al Barcelona, pero Tano Franco quiere cerrar la renovación cuanto antes y todo indica que se verán las caras la próxima semana.