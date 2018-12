Casillas le devuelve un zasca a Mourinho en Twitter

Lo de Iker Casillas y José Mourinho ya es una guerra y retransmitida en directo por las redes sociales. El último capítulo de esta historia lo ha escrito este domingo el portero de Móstoles en Twitter, donde ha venido a decir que el entrenador portugués está acabado después de que su equipo, el Manchester United, fuera goleado por el Liverpool.

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? — Iker Casillas (@IkerCasillas) 16 de diciembre de 2018

"Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo! Mi pregunta es para ese periódico: En el caso de los entrenadores, cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar?", ha escrito Casillas en la red social.

Para descifrar el mensaje hay que ir remontándose varios capítulos atrás. Casillas dijo en una entrevista para el programa de Jorge Valdano que se arrepentía de no haberse enfrentado a Mourinho cuando le dirigió en el Real Madrid. "Si me volviera a pasar, me habría enfrentado a Mourinho. En aquel momento opté por estar callado y pensé que esa era la manera de honrar los valores del Real Madrid. Hoy en día, ninguno ha vuelto a hablar del otro, mejor dejarlo pasar", aseguró el hoy portero del Oporto.

El técnico luso le respondió en el diario 'Record', donde aseguró que Casillas sí torpedeó su trabajo: "Cuando dice que nunca se enfrentó a mí no es verdad. Se enfrentó a mí y de un modo que se le da mejor que a nadie: escondido", declaró el entrenador del Manchester United, que añadió: "Esta entrevista es propia de alguien que está en el final de su carrera". A Casillas le ha faltado tiempo tras la derrota del United para, sin citar su nombre, cargar contra su antiguo técnico.