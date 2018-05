Casillas quiere seguir hasta los 40 años

Iker Casillas, portero del Oporto, afirmó este miércoles que a los 40 años (en la actualidad tiene 37), aún se ve actuando bajo los palos y resaltó que tendrá año a añoque comprobar cuál es su estado físico y mental para alargar su carrera. Después de una temporada en la que ha ganado el título de Liga con el conjunto portugués y tras renovar por un año más, el exguardameta del Real Madrid reconoció que aún puede alargar su carrera futbolística.

"Mi partido 1.000 lo jugué contra Os Belenenses y perdimos. Llegar a los 1.000 es mucho. Tenemos ejemplos que están con Buffon, también Palop, Cañizares o Pepe Reina. Al final, si te diviertes, compites, quieres ir a entrenar y haces feliz a la gente, por qué no vas a seguir. A los 40 me veo más de portero", indicó.

Los retos

"Vamos a ir año a año, vamos a ver como estamos de mente y si el cuerpo acompaña, tomaremos esa decisión", agregó. "A veces hay que tener algún reto, algún obstáculo para derribar. Con 36 años, que te pasen estas cosas, es bueno porque me gusta competir. Me metí en la cabeza que quería continuar y al final acabé contento porque soy un cabezón y ayudé a mi equipo a conseguir un título que no lograban hace 4 años".