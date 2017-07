Castilla y León empieza goleando

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La selección de Castilla y León inició su andadura en la fase final de la X edición de la Copa de Regiones Uefa con una clara victoria (4-1) sobre la República Checa, destacando el acierto realizador de Roberto Puente (Atlético Astorga) que abrió el camino al materializar los dos primeros goles del combinado autonómico.

El combinado de Castilla y León salió al campo mentalizado de las circunstancias y el rival, lo que resultó clave para el desarrollo del partido. Roberto Puente marcaba en el minuto 3 tras un buen pase de Mato. En los siguientes minutos, un córner de Pistu y un centro de Adrián, que no encontró enganche, rondaron por el área checa. La República Checa parecía fuerte físicamente pero no remataba a la portería de Ackermann. No creaban, por el momento, peligro. Tras el parón para beber agua en el minuto 25, se produjo el primer tiro a puerta del equipo rival, su número 10, David Skoda, lo intentó. A punto de llegar al descanso, Roberto Puente hace el segundo, superando al portero por su lado izquierdo desde la frontal, con asistencia, otra vez, de Mato, tras una subida de balón por la izquierda de Perona. La cosa encajaba y el equipo se sentía superior técnicamente.

Tras la reanudación, en el minuto 57, un robo de balón permite a los checos acortar distancias por medio de Navratil poniendo un inquietante 2-1 en el luminoso

El punto de inflexión del partido llegó en el minuto 64, al batir Peli la meta checa tras controlar el balón y rematar a la escuadra. Con el 3-1 la selección vuelve a recuperar la confianza. En el minuto 80, Zazu intenta un remate en la línea de gol al que no llega. La selección continuaba teniendo hambre, y así lo demostró Pistu al rematar al fondo de las mallas un centro de Jorge en el inicio del tiempo añadido para colocar en el luminoso el 4-1 que ya resultaría definitivo.

El próximo partido será mañana, a las 14.30 hora española (15.30 hora turca), frente a la selección de Irlanda.