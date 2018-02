Castilla y León no llega a semifinales

P.R.B. | LEÓN

El campeonato de España de selecciones territoriales dejó suerte dispar en las selecciones de Castilla y León. La última jornada de la segunda disputada en la Ciudad deportiva Juan Antonio Samaranch de Colmenar Viejo (Madrid) despidió a los equipos castellano y leoneses con esfuerzo sobre el terreno de juego pero sin resultados positivos. Y es que la jornada finalizó sin lograr la clasificación para semifinales en esta edición de los Nacionales de Selecciones masculinas de fútbol juvenil y cadete. Galicia venció a Castilla y León 2-1 tanto en sub 18 como en sub 16. Y con Murcia, sólo ganaron 2-1 la sub 16 y 0-0 la sub 18.