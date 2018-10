Cea le da un toque a los pesos pesados

pablo rioja | león

Pese a la racha positiva de resultados que atraviesa la Cultural —no pierde un partido desde hace un mes— Víctor Cea se sabe cuestionado por algunos sectores de la afición y lo que más le importa, por parte de la cúpula del club, que incluso ha sondeado el mercado en busca de posibles sustitutos. Su peor momento al frente del banquillo llegaba tras encadenar dos derrotas consecutivas —en las jornadas segunda y tercera— para agravarse todavía más cuanto caía 1-2 frente al filial del Real Madrid. Desde entonces no conoce la derrota, pero las críticas por el pobre juego que presenta el equipo no han dejado extenderse en el Reino de León.

La autocrítica —tanto pública como privada— ha sido una máxima del técnico madrileño desde el primer momento, quien no ha dudado en reconocer que su propuesta futbolística debe mejorar. Pero al mismo tiempo, cuanto más se ha visto con el agua al cuello, más mensajes les ha mandado a los suyos, sobre todo a algunos pesos pesados que no estaban dando el nivel esperado o cuya actitud en el campo no era la esperada. Jugadores como Sergio Marcos, Yeray o Viti pasaron de ser titulares indiscutibles a incluso desaparecer de las convocatorias, como le ocurrió al centrocampista fichado por la Cultural durante el pasado mercado de invierno.

El ex del Valladolid B, que arrancó la temporada como uno de los fijos en el esquema de Cea, fue uno de los señalados cuando las cosas se torcieron. Y lo mismo le ocurrió a Yeray. También en las últimas dos jornadas le ha pasado algo similar a Víctor Díaz. De saberse indiscutible a ser cambiado en el descanso frente al Navalcarnero, hasta no aparecer el pasado sábado en el Nuevo José Zorrilla. Jorge Ortiz, otro de los que más minutos acumulan, ha perdido protagonismo en los últimos duelos.

Son muchos los que piden a Víctor Cea que tome más decisiones durante los partidos e incluso le tildan de ‘flojo’ a la hora de contagiar entusiasmo a los suyos, pero lo cierto es que no le ha temblado el pulso a la hora de sentar a aquellos jugadores que considera fuera de forma. El caso de Antonio Martínez ha sido al revés. De no entrar en el once a ser uno de los indiscutibles. La aparición del capitán culturalista ha coincidido con las tres victorias y el empate cosechados en las últimas cuatro jornadas ligueras. En Valladolid fue el único que parecía querer sumar los tres puntos, pero sin embargo se convirtió en el primer cambio del entrenador.

Si finalmente cae, Cea lo hará defendiendo sus ideas hasta el final y con aquellos en los que confía. No se casa con nadie amparado en una plantilla amplia aunque descompensada. El único que se sale de esa ecuación por ahora es Josep Señé, que pese a no haber mostrado su mejor versión es uno de los más utilizados. Ahora se verá obligado a dejarle fuera por lesión durante al menos diez días.

Por ahora, la plantilla parece ser la única que confía en su técnico al cien por cien. Nadie se ha salido del tiesto hasta la fecha —al menos públicamente— y a pesar de las críticas, los silbidos y los movimientos de la cúpula, el mensaje es de apoyo máximo al esquema de juego que propone el exentrenador del Unión Adarve que, pese a todo, volverá a sufrir su particular reválida mañana frente al Inter de Madrid.