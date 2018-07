Cea inicia el camino a Segunda

pablo rioja | león

La Cultural tiene prisa por iniciar su camino de regreso a la Segunda División. Los de Víctor Cea, que en un principio iban a completar su primer entrenamiento de la temporada este miércoles, tendrán finalmente hoy su primera toma de contacto con los terrenos de juego en el área deportiva Puente Castro. Será por la tarde, a partir de las 17.30 horas, porque la mañana se dedicará a pasar los reconocimientos médicos. El nuevo técnico culturalista podrá al fin tomar contacto con una plantilla que aún está pendiente de incorporar nuevos jugadores —prosiguen las negociaciones con Marcos André y Dioni Villalba— y sobre la que también tendrá que decidir algunos descartes o asumir salidas si es que llegan ofertas.

Por ahora, de los integrantes del pasado año, el que más ‘novias’ presenta es Josep Señé. El centrocampista no quiere jugar en la categoría de bronce y así se lo ha hecho saber al club en varias ocasiones, pero Felipe Llamazares no está dispuesto a desprenderse de una de las joyas del equipo fácilmente. El catalán tiene contrato con la Cultural y desde la directiva insisten en que si ningún equipo paga al menos entre 3 y 7 millones de euros por él, no se moverá de León. Llamazares ha manifestado en varias ocasiones que mantendría a entre ocho y diez jugadores de la pasada temporada y Señé es uno de los grandes reclamos. Todo indica que será el gran culebrón hasta el cierre del mercado de verano.

Los dos primeros encuentros amistosos de la Cultural llegarán este mismo jueves frente al CD Covadonga y el domingo contra el Bembibre. Dos choques que servirán para calentar motores e ir asimilando el esquema que tiene en mente el técnico culturalista. También tendrán minutos los nuevos fichajes del club. Todos ellos tienen en su mano el reto de retornar a la categoría de plata del fútbol español el próximo año. Un objetivo ambicioso del que nadie habla de forma oficial pero que quedó claro desde Aspire nada más consumarse el descenso. Cualquier otra cosa sería un fracaso, más si cabe cuando la Cultural tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría.

La afición también parece que va a respaldar al equipo esta temporada como ya hizo en la 2017-2018 en Segunda. A falta de que ofrezcan datos oficiales, desde el club aseguran que la campaña de socios «avanza a un gran ritmo» y se espera fidelizar —como mínimo— a cerca de 5.000 personas.