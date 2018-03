Celada ‘vuela’ en Villasana

Raúl Celada demostró en los 10 Kilómetros de Villaseca de Lena estar en su mejor momento de forma. Hace una semana el maragato brillaba en el Nacional de cross por selecciones autonómicas y apenas siete días después lograba encaramarse al peldaño más alto del podio en una prueba en la que el maragato no dio opción a sus rivales.

El atleta del Añares Rioja fue el encargado desde la misma salida de imponer el ritmo y hacer la selección entre los candidatos a luchar por la victoria. Celada, con un tiempo de 30:25, tomó ventaja a mitad de recorrido con un par de kilómetros a un parcial de 2:50 y se impuso a Luis Miguel Sánchez (Bikila), que hizo 31:04, y a Pablo Sánchez (Rioja Añares) (31:09).

«Hemos salido controlando hasta el kilómetro 4,5. Ahí nos hemos ido cinco o seis, y poco después, en una cuesta abajo, me he visto bien, he cambiado y me he escapado. Iba en tiempo de récord pero al final se me ha escapado un poco porque la primera parte había sido un poco lenta. Me hace ilusión esta victoria, en un paraje inigualable», declaró Raúl que confirmaba su condición de favorito logrando eliminar al resto de adversarios, incluidos los africanos. Suyo fue el mejor ritmo y también el dominio de la prueba hasta el punto de superar al segundo clasificado en la línea de meta en casi medio minuto.

En una distancia que al astorgano se le da a las mil maravillas y en un terreno exigente su puesta en escena en la Carrera de San José de Villasana de Lena.