El Cerceda opta a la plaza del Boiro

f. r. otero | ponferrada

El Centro Cultural e Deportivo Cerceda ha comunicado por mediación de su presidente, José Antonio Silveira, que va a concurrir a la plaza vacante tras el descenso administrativo del Boiro. Hoy a las 10.00 horas acaba el plazo para presentar las candidaturas y el cuadro cercedense y el Peralada han mostrado su intención de abonar los 133.000 euros necesarios para competir en Segunda División B.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol denegó la solicitud del Linares Deportivo para cubrir la plaza del RCD Mallorca B. Ya dejó claro que será para el Penya Deportiva.

Otra opción de grupo

Aunque hasta la próxima semana no habrá reparto de equipos en cuatro grupos y aunque Marcelino Maté no quiere separar a los conjuntos de Castilla y León, cobra fuerza la opción de un grupo con los 7 equipos de Galicia, 7 de Madrid, 2 de Castilla la Mancha y los de Castilla y León, salvo Burgos CF y Mirandés, o sea, cuatro.

En cuanto al mercado de fichajes, la Deportiva presentará presumiblemente a lo largo del día de hoy a su primer fichaje. Mientras, el mercado se mueve. El Coruxo se lleva al ex deportivista Juanpa, que estaba en el Boiro, y ficha también a Rafa Mella (Real Jaén). Y David Bandera no cuenta para el entrenador del Racing de Ferrol. Y definitivamente no va a seguir en el banquillo del Rápido de Bouzas Patxi Salinas.

En otro orden de cosas, la SD Ponferradina completó ayer su calendario de partidos de pretemporada. El 9 de agosto viajará a Villaviciosa para medirse al Lealtad en Les Caleyes. Será el único duelo ante un equipo de la misma categoría. Tendrá cuatro rivales de Segunda División A, tres de Tercera División y uno de Primera División Provincial.