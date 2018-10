César marcó el camino

Nombrar a César Rodríguez (León, 1920-1995) es hacerlo de un jugador ejemplar, y también de toda una leyenda en el FC Barcelona donde hasta hace muy poco mantenía el primer puesto como máximo goleador culé que le arrebataba otro mito en Can Barça, Messi. También de un jugador que marcó una época firmando páginas gloriosas en una entidad a la que perteneció durante 14 temporadas. En ellas este fino delantero fue acumulando triunfos con el sello de sus goles.

César fue precisamente el primer leonés en defender el escudo del FC Barcelona llegando a contabilizar nada menos que 232 goles, un buen número de ellos decisivos para que el club se hiciera entre las décadas de los cuarenta y cincuenta del pasado siglo con tres copas de España, cinco ligas y dos Latinas. Considerado como toda una leyenda en el club blaugrana, este goleador con ADN leonés formó parte de una de las mejores delanteras que ha disfrutado el fútbol español, la que junto a él conformaron Basora, Kubala, Moreno y Manchón. Precisamente el delantero leonés llegaba a la Ciudad Condal en el año 1939 y tras dos años en los que tuvo que hacer las maletas rumbo a Granada para hacer la mili (llevó a los andaluces a ascender a Segunda), volvía al Barcelona para empezar a escribir con sus actuaciones y goles parte de la historia del club. Lo hacía con letras de oro. Y prueba de ello sigue, con el paso de los años, luciendo como un referente de un futbolista único que con el nueve a la espalda vivió, contribuyó y protagonizó a una de las mejores épocas del FC Barcelona hasta que en el año 1956 cambiaba de aires para regresar a su casa, León, y aportar de excelso grano de arena a la Cultural

Después de su retirada como futbolista César iba a seguir vinculado a este deporte en otras facetas como la de entrenador llegando a sentarse en el banquillo blaugrana entre los años 1963 y 1964.

Con el apellido Rodríguez también contaron con protagonismo en el Barcelona otros jugadores. Uno de ellos precisamente hermano de César, que también dejaba su impronta. En este caso en la línea defensiva. Se trata de Ricardo ‘Calo’ (León, 1916-1980). Aunque su trayectoria no fue tan prolífica como la de César en cuanto a tiempo sí a la hora de cumplimentar objetivos y ser referente en un club de la relevancia del culé. Calo centró sus cualidades en la parcela defensiva y lo hizo con notable éxito ganándose un puesto de titular de 1944 a 1950. En esa época coincidía precisamente con su hermano convirtiéndose los dos en indispensables dentro del once inicial. Con el Barcelona Calo iba a disfrutar del éxito en tres ligas antes de recalar en la Cultural donde se despedía como jugador, y con ellos Gamonal.

El puente que habían construido César y Calo décadas antes iba a tener a otro protagonista, en este caso en la década de los setenta. Allí se hizo un hueco importante no sólo en su etapa como futbolista, también en otros puestos dentro del organigrama técnico donde llegó a ser ayudante de Van Gaal en la temporada 2002-203. Se trata de Toño de la Cruz (León, 1947). Defensa al igual que Calo De la Cruz recalaba en el ‘rey de copas’ en el año 1972. Y hasta el año 1979 fue uno de los fijos en las alineaciones donde fue ganando galones y estatus. Su palmarés en Can Barça contabiliza una Liga, una Copa y una Recopa. Precisamente en el ámbito de la competición española estuvo cerca de sumar más entorchados en las ocho temporadas en las que defendió el escudo blaugrana. Tras su etapa como jugador ha mantenido su vinculación con la entidad en diferentes facetas llegando a entrenar al Barcelona C y formando parte de los organigramas técnicos del primer equipo. Para De la Cruz, la eliminatoria copera entre la Cultural y el Barcelona «va a suponer para muchos, entre ellos yo que soy leonés y amo al Barcelona, un hecho muy especial. Y ojalá se repita en un futuro con la Cultural en Primera».

Sin embargo, el exjugador azulgrana cree que el «espejo» del fútbol leonés en la Ciudad Condal siempre fue el mítico César Rodríguez, apodado ‘El Pelucas’ y que hasta la irrupción de Leo Messi fuera durante décadas el máximo goleador en la historia del FC Barcelona. «El fue el precursor y un poco el espejo en el que todos los jugadores leoneses que posteriormente llegamos al equipo nos fuimos mirando porque marcó una etapa en el club», recuerda.

Más reciente en el tiempo la impronta de un futbolista leonés en uno de los mejores equipos del mundo tenía como protagonista a otro Rodríguez, de nombre Juan Carlos (León, 1965). En el Barcelona Juan Carlos iba a ser protagonista en primera persona de una de las épocas más gloriosas y recordadas, l del Dream Team con los Koeman, Zubizarreta, Laudrup, Guardiola, Baquero y Stoichkov. Todos ellos entrenador por Johan Cruyff, técnico que los guió a marcar una época cambiando no sólo la filosofía en la apuesta futbolística, también logrando pata la entidad la primera Copa de Europa. Entre todos esos protagonistas estaba el jugador leonés que en sus tres temporadas en el Camp Nou se erigía e un jugador con rango de titular. Tres ligas adornan también su palmarés. Juan Carlos, que mantiene su vinculación con el fútbol, considera que esta eliminatoria copera entre dos clubes que lleva en el corazón «es una oportunidad única en especial para la Cultural para soñar, mostrarse ante un rival de la talla del Barcelona y, en suma, un escaparate en el que demostrar que puede hacer grandes cosas».

César, Gamonal, Calo, De la Cruz y Juan Carlos habían abierto de par en par las puertas del Barcelona a los jugadores leoneses. Tras ellos llamaba Alberto Rodríguez (León, 1971) hijo de Calo que demostraba su talento para encaminar su camino hacia la entidad culé. Lo hacía justo cuatro décadas después de que su padre Calo dejara el club. Era en la temporada 1990-1991 en la que militó en el Barcelona B, la cantera del primer equipo aunque el final no lograba dar el salto a este encaminando sus miras a otros horizontes. Y como no podía ser de otra manera en el club que también jugador su padre y su tío, la Cultural.

En esa época Alberto no coincidía por muy poco con Luis Cembranos (Lucerna, 1972). El centrocampista leonés que por circunstancias de la vida en Suiza aunque a los pocos años iba a trasladarse a León, a diferencia de otros jugadores leoneses, llegaba desde muy pequeño a la entidad para formar parte de su cantera. Sus dotes futbolísticas lo llevaron no sólo a jugar con el filial en la temporada 1993-1994, también a convertirse en uno de los jugadores por los que iba a apostar Johan Cruyff para conformar su Dream Team. A la temporada siguiente Cembranos fue llamado para disputar algunos encuentros con la primera plantilla.

Lo hacía en tres ocasiones aunque el centrocampista no pareció encontrar su sitio decidiendo cambiar de aires para enrolarse en otros clubes de Primera como el Espanyol y el Rayo Vallecano. Aunque no llegó a jugar en la Cultural sí ejerció como entrenador.

La presencia de jugadores leonés hasta ahora en el Barcelona la completa Enrique Díez ‘Gusi’ (León, 1975). Este delantero llegó a jugar en el Barcelona C una temporada para cambiar luego de destino y recalar en la Cultural. Dos equipos que se miden en la Copa y que para Gusi «darán un gran espectáculo. Está claro que el Barcelona parte como gran favorito pero también lo es que la Cultural debe salir convencida a competir, a no pensar qué jugadores tiene enfrente y a demostrar que también puede hacerle sudar a una de las mejores plantillas del mundo».

César, Gamonal, Calo. Toño de la Cruz, Juan Carlos, Alberto Rodríguez, Luis Cembranos y Gusi. Ocho leoneses que en su día defendieron los colores del FC Barcelona y que dejaron su impronta, unos más que otros. Y que también lograron acumular varios títulos de Liga (César con cinco fue el que más seguido de su hermano Calo y de Juan Carlos con tres), una Copa de Europa (Juan Caros), así como Copas de España (tres César y Calo una), Recopas y hasta Copas Latinas. Sin mencionar también la condición de internacionales por España en algunos casos. Los siete han construido un puente entre León y Barcelona que en un futuro también pueden cruzar otros futbolistas.