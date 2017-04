Chavero será duda hasta última hora

F. R. OTERO | PONFERRADA

Alejandro Chavero es la gran duda de Miguel Ángel Álvarez Tomé para el partido que la Deportiva disputa en la tarde de mañana ante el filial del Real Valladolid. El leonés no es muy optimista con respecto a poder contar con el centrocampista, pero no lo descarta: «Chavero posiblemente no llegue, es difícil, pero vamos a ver este sábado». Hoy pasará una prueba. Más optimismo hay en cuanto al posible concurso de Menudo, del que habló el preparador: «Menudo está mejor. Entrenó este viernes y en este caso soy más optimista. Son partidos en los que no podemos reservar. Hay que buscar lo mejor para el equipo. Menudo tiene buen uno contra uno y buen pase. Ante defensas pobladas ve huecos».

En cuanto a la situación clasificatoria a falta de tres jornadas para que concluya el campeonato, Álvarez Tomé prefiere pensar en el escenario más positivo para el domingo a las ocho de la tarde, es decir, que el cuadro berciano se coloque quinto a dos puntos del Pontevedra CF: «Piensas más en la opción positiva y se la trasladas a la plantilla. Nosotros sólo podemos hacer lo que tenemos en nuestra mano; lo de otros estadios, no. Afortunadamente aún tenemos vida. Hemos mejorado de cara al marco contrario, pero tenemos más problemas en el aspecto defensivo».

En cuanto a Ríos Reina, parece que volverá a la llista, pero no está tan claro que sea titular: «Hay que buscar a los que estén en mejores condiciones. En las últimas cinco jornadas ha entrenado poco. Hay que sopesar y valorar pros y contras».

Manolo Santos, preparador físico, hará de entrenador en el partido tras las sanciones al primer técnico y al preparador de porteros. Álvarez Tomé seguirá el choque probablemente desde los pupitres de prensa. Allí intentará no enterarse de cómo transcurre el Boiro-Pontevedra: «No quiero saber el resultado del otro partido. Quiero hacerlo bien y ganar. Otra cuestión sería en la última jornada».