El Chelsea acelera el fichaje de Luis Enrique para sustituir a Conte

Antonio Conte, el técnico italiano del Chelsea, está contra las cuerdas. La derrota sufrida este lunes ante el Watford de Gerard Deolofeu (4-1) ha dejado en muy mala situación el preparador, que podría ser despedido en las próximas horas, según asegura la prensa inglesa.

Football transfer rumours: Carlo Ancelotti or Luis Enrique to Chelsea? https://t.co/1DJzoMU95z — The Guardian (@guardian) 6 de febrero de 2018

Roman Abramovich está ya harto de Conte, que ha cuestionado la política de fichajes y tiene al campeón de la Premier a 19 puntos del Manchester City de Guardiola. El magnate ruso ha acelerado las gestiones para fichar al extécnico azulgrana. Tendría mucho morbo ver al asturiano en el banquillo 'blue' en el duelo contra el Barça de la Champions.

Ancelotti, la otra opción

Según 'The Guardian', por ejemplo, Luis Enrique y Carlo Ancelotti, ambos sin equipo actualmente, son los favoritos para sustituir a Conte si se precipitan los acontecimientos. Con tres derrotas en sus cuatro últimos encuentros, la situación del transalpino es muy delicada.

Conte, renovado el pasado verano, se mostró desafiante después de la derrota ante el Watford. "No estoy preocupado por mi trabajo. Todos los días doy el 120% y si no es suficiente el club puede tomar la decisión que crea, pero no estoy preocupado. Puedo ser entrenador o no del Chelsea, ¿cuál es el problema? La vida continúa".

Dardo a los jugadores

La temporada comenzó con el enfrentamiento de Conte con Diego Costa, que se fue al Atlético, y pinta muy mal para el italiano, que lanzó un dardo a sus futbolistas. "Para jugar en un club grande debes tener personalidad. Es fácil jugar cuando hay confianza pero en estos momentos ves quién está listo para jugar en un gran club y quién no", destacó.