«Cierro el año de la mejor manera posible»

Jorge Blanco se estrenaba en lo más alto del podio en la San Silvestre de León en 2014. Cuatro años después el atleta leonés repite éxito con una victoria de calidad que une en el mimo día a la lograda en Salamanca.

—Ganar siempre es difícil, pero hacerlo dos veces en el mismo escenario parece aún más complicado.

—Correr en tu casa siempre es bueno. Y para mí muy gratificante. Si además logras el triunfo, mejor. En mi caso ya lo hice hace cuatro años y ahora lo disfruto igual. Es increíble ser protagonista de una fiesta del atletismo como esta. Y ver a tanta gente animarte por las calles.

—No se puede despedir mejor el año.

—Y espero que sirva para que en 2019 las cosas me vayan bien. Este no ha sido un año como yo esperaba en cuanto a resultados aunque en el plano de trabajo y sensaciones no ha estado mal. Aunque tal vez a la hora de correr se me ha atragantado algo. Por eso poder subir a lo más alto del podio en esta carrera supone un plus de satisfacción y un acicate para que mire con optimismo el futuro.

—Además has demostrado que la carga de trabajo no es obstáculo ya que apenas unas horas antes lograbas imponerte en la San Silvestre Salmantina.

—He notado las piernas un poco cargadas. Pero conforme ha transcurrido la carrera las sensaciones han sido muy positivas. Y eso me ha llenado de confianza. Me he visto bastante bien y cuando me puse a la altura de Serio Alegre vi que podía ganar. Luego las piernas han respondido y ahí he podido saborear otro día muy feliz para mí.

—Y con un tiempo brillante.

—Cuando cruzaba la meta y veía que llegaba en apenas 20 minutos no me lo podía creer. Ha sido un gran tiempo, creo incluso de los mejores que he logrado en este tipo de distancias.

—¿Cómo afrontas el 2019?

—Con mucha ilusión. Para los primeros meses me centraré en el campo a través e intentar luchar por acabar entre los mejores, aunque tampoco descarto la pista.