Cinco bajas para definir el proyecto

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural agotó el último día para incorporar algún jugador a sus filas sin concretar ningún fichaje, cerrando la plantilla con la que disputará al menos la primera parte de la Liga con cinco bajas y la continuidad de Josep Señé.

Gianni Zuiverloon fue el primero en arreglar su situación con la entidad culturalista. El internacional holandés llegó a un acuerdo con el Delhi Dynamos indio y rescindió su contrato con el club leonés para incorporarse de inmediato a su nuevo club.

Xabier Irureta jugará finalmente esta temporada en el club madrileño del San Sebastián de los Reyes, rival de la Cultural en la competición de la regularidad al formar parte del grupo 1 de la Segunda División B, en calidad de cedido, mientras Santiago Magallán se incorpora al Badalona CF, equipo del grupo 3 de la Segunda División B, también en calidad de cedido.

Guillermo Vallejo, que la pasada campaña jugó en el Elche en calidad de cedido y que había regresado a la Cultural, no seguirá en el club leonés al causar baja en la entidad blanca, mientras Ángel García, fichado en el mercado de invierno la pasada temporada procedente del Real Valladolid, se causa baja federativa en la Cultural, aunque de momento sigue perteneciendo al club leonés, debiendo negociar ambas partes para rescindir su contrato.

Después de hacer públicas las bajas de una forma oficial, algo que era un secreto a voces, la plantilla de la Cultural queda de la siguiente manera: Jorge Palatsí, Saúl González, Víctor Díaz ‘Viti’, Unai Albizua, Nicho Escalante, José Alonso, Adrián Mancebo, Iván González, Vicente Romero, Antonio Martínez, Sergio Marcos, Jesús Bernal, Samu Delgado, Josep Señé, Eneko Capilla, Hugo Rodríguez, Jorge Ortiz, José Luis García ‘Zelu’, Yeray González, Liberto Beltrán y Aridane Santana, a los que se une Samuel Diarrá, que alternará con la Cultural B, disponiendo de una ficha libre sub 23 que podrá ocupar en el mercado de invierno si encuentra lo que busca desde ahora y hasta el mes de enero de 2019 cuando se abra el mismo.

Además, también puede incorporar tres futbolistas sub 23 en la Cultural hasta el 31 de enero de 2019, fecha en la que se cierra el plazo de fichajes para la Tercera División, aunque en este caso no podrá utilizar a esos jugadores con el primer equipo hasta que no se abra el mercado invernal para la Segunda División B.

Así pues, la Cultural ya concretó su proyecto para intentar regresar a la Segunda División, objetivo prioritario del club leonés para este temporada que comenzó goleando (4-0) al Rápido de Bouzas sin ningún problema.