Cita por partida triple con la élite

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

La Bañeza, Pobladura de las Regueras y Valencia de Don Juan-Villabraz han presentado su candidatura para repetir como escenario de un Campeonato de España. Las tres ya cuentan con experiencia y aunque no será hasta diciembre de este año cuando la Asamblea de la Federación oficialice el calendario de 2019 desde la Federación se valora esta circunstancia y la fiabilidad de los clubes que la solicitan para situarlas en la primera fila en la línea de salida.

En el caso de la primera el Moto Club Bañezano presentará esta semana su candidatura a albergar el Nacional de motocross en La Salgada tras un año, el actual, de paréntesis y el precedente en el que a pesar de que la prueba se disputaba no era bajo su batuta. El Nacional regresaría así a un escenario que desde su construcción se ha convertido en un fijo dentro del campeonato llegando incluso a albergar dos mundiales (uno de ellos de la máxima categoría) y un Europeo. Pilotos de la talla de los García Vico, Campano, Barragán y Lozano ya saben lo que es lucir su dorsal como campeones en este trazado al igual que en el ámbito internacional los Cairoli, Desalle y Nagl.

Ninguno de ellos estará en el 2019 aún sí los Butrón, Ángel Valentín, Nil Arcarons (MX1) y los Larrañaga, Ubach y Castro (MX2). Aunque la candidatura aún no se ha hecho oficial, el Moto Club Bañezano ya se ha puesto en contacto con la Federación para mostrar su interés en formar parte del calendario del Nacional, circunstancia que debe oficializar antes del 14 de este mes, fecha tope fijada por la entidad federativa.

Luego será la propia Asamblea de la Española la que decida aunque desde gran parte de federaciones ya tiene su voto asegurado. El hecho además de que el Moto Club celebra en 2019 su 65 aniversario será otro factor a tener en cuenta para que el Nacional retome su presencia en La Salgada tras un año en blanco. Algo que va por muy buen camino y salvo sorpresa mayúscula será una realidad, ya plasmada en un calendario que será ratificado el 15 de diciembre.

La concesión supondrá también que desde el Moto Club deban hacerse cargo de una serie de obras en el circuito para adaptarse a la normativa, entre ellas algunas referidas a la zona de salida, vallas de seguridad y boxes. En cuanto a las fechas el candidato debe presentar varias alternativas siendo al final la Federación Española la que tenga la última palabra.

Además de La Bañeza la provincia de León contará con otras dos pruebas del Nacional. En el caso del trial con Pobladura de las Regueras, localidad que también en su día fue escenario de un Mundial y que en los últimos años, y salvo alguna excepción, se ha convertido en una parada ineludible para los Raga, Bou, Jeroni Fajardo, Busto y Cabestany, los primeros espadas del trial a nivel internacional. La candidatura tiene está liderada por el CD Pobladura R.

En cuanto al tercer vértice dentro del calendario estará localizado en los municipios de Valencia de Don Juan y Villabraz. En esta ocasión y como ya sucediera este año con la disputa del Campeonato de España de quad-cross. El éxito en el estreno de esta modalidad en las localidades coyantinas ha servido no sólo para que sus promotores (Federación de Castilla y León y los ayuntamientos de Valencia de Don Juan y Villabraz) repitan en su organización, también para que desde la Española no se vaya a poner problema alguno para que el Nacional de quad-cross tenga también acento leonés. La que no estará presente en 2019 en el calendario será la localidad de Torre del Bierzo. Y más por los propios organizadores que quieren dejar pasar un año y volver a contar con protagonismo en 2020. El motivo no es otro que cuidar el ecosistema donde se disputa con la intención de que este se regenere.