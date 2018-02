Clamor contra la 'LGTBIfobia' en el deporte

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha reclamado la aprobación de una Ley de Igualdad para luchar contra la 'LGTBfobia' en el deporte. Con motivo del Día contra la 'LGTBfobia' en el Deporte y coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pionyang, la federación insiste en la necesidad de seguir trabajando "para romper las barreras que todavía suponen que la discriminación hacia las personas LGTB en el deporte sea tan elevada".

En un comunicado, la FELGTB valora "que continúe la senda iniciada en los Juegos Olímpicos de Verano de Río en 2016 y siga habiendo deportistas LGTB visibles, con la importancia que esto supone para la aceptación social, más allá de las fronteras de sus propios países, con un impacto mayor si cabe cuando consiguen alzarse con medallas".

Es el caso de Adam Rippon y Eric Radford, gais visibles, y de Ireen Wüst, bisexual, explica.

"En la delegación española no hay persona alguna que se haya visibilizado como LGTB, podría haberlas o no, por ello denunciamos el temor a visibilizarse por miedo a la discriminación y pedimos el compromiso de todas las administraciones para garantizar que declarar la orientación sexual o la identidad de género no debe suponer ningún tipo de desventaja o daño", asegura Rubén López, responsable de Deportes de FELGTB.

Dos millones de insultos

Recuerda que, según el estudio que PRISA Radio acaba de publicar, casi 2 millones de comentarios violentos detectados en redes sociales durante las temporadas de Liga 2016-2017 y 2017-2018 y Copa del Rey y de ellos el 8 por ciento tenían discurso de odio LGTBfóbico.

"Para acabar con la discriminación en el mundo del deporte, es necesario que se aprueben medidas legales que puedan proteger a las víctimas de una manera más garantista, así como hacer obligatorio que desde el ámbito educativo se enseñe lo que supone la realidad sexual y de género", concluye la federación, que urge a aprobar la Ley de Igualdad LGTBI.