El clásico condiciona al Barça

Varias de las estrellas del conjunto azulgrana no viajarán a León el próximo miércoles. ENRIC FONTCUBERTA -

PABLO RIOJA | LEÓN

El clásico liguero del próximo domingo ante el Real Madrid —16.15 horas— marcará la visita del Barcelona al Reino de León el próximo 31 de octubre —a partir de las 21.30 en Teledeporte—. Y es que una victoria del conjunto azulgrana ante su eterno rival podría acarrear un descanso ‘masivo’ de gran parte de las estrellas que integran la primera plantilla dando paso a los menos habituales y a algunos de los integrantes del filial para enfrentarse a la Cultural en el partido de ida de dieciseisavos de la Copa del Rey. Pero si por el contrario el que vence es el conjunto de Chamartín, Ernesto Valverde priorizará el choque contra los leoneses.

Según la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, el Barça estará obligado a viajar a León con un máximo de seis jugadores del filial, pudiendo alinear al mismo tiempo —si así lo desea su técnico— a un máximo de cuatro canteranos sin ficha en el primer equipo a la vez. Vengan o no las estrellas principales —el único descarte asegurado hasta la fecha es el de Messi por lesión— Valverde tendrá que poner en el once a siete jugadores de la primera plantilla del Barcelona en la Copa. La duda está en si los aficionados leoneses tendrán la oportunidad de ver a primeros espadas como Luis Suárez, Coutinho, Rakitic, Busquets, Alba o Piqué sobre el césped del Reino de León. A priori todo indica que el máximo responsable del vestuario azulgrana tirará de los menos habituales. Cillessen, Lenglent, Vidal, Samper, Aleñá, Munir o Vermaelen tendrán una oportunidad frente a los de Víctor Cea en el partido de ida. Un encuentro que la plantilla culturalista se tomará como un premio después de haber superado tres rondas previas en la competición.

Si hay algo claro en la ciudad condal es que el Barça-Madrid se antoja como toda una final pese a las alturas de temporada en las que se encuentran. Ninguno de los dos favoritos al título de Liga anda fino, pero al menos los blaugrana marchan líderes con la posibilidad de distanciarse del Madrid a siete puntos, ahondando aún más en la crisis que viven los de Julen Lopetegui. De lo que ocurra en el ‘partido de los partidos’ pueden beneficiarse la Cultural y sus aficionados, que no pierden la esperanza de ver de cerca a Luis Suárez, Ter Stegen, Dembélé y compañía. Sea como fuere, la venta de entradas para el encuentro copero sigue a un gran ritmo en las taquillas del estadio leonés. Por ahora sólo están disponibles para los socios, que volvieron a formar colas en la jornada de ayer, sobre todo a primera hora. Sin embargo, el lleno total en el Reino no está garantizado debido a los altos precios que ha puesto el club —desde 50 a 100 euros para los no socios—, a la baja segura de Messi y a la más que probable ausencia de las grandes estrellas del Fútbol Club Barcelona.