El clásico puede zanjar la Liga

ignacio tylko | madrid

No es un clásico decisivo aunque el Real Madrid se juega más que el Barça; Messi y Cristiano siempre son determinantes pero este tipo de duelos suelen decidirse por detalles; el extraordinario momento de Ter Stegen da ventaja al Barça en la portería, y lo más normal es que tanto Zinedine Zidane como Ernesto Valverde apuesten por utilizar cuatro centrocampistas y prescindir de un tercer delantero, lo que dejaría al galés Gareth Bale en el banquillo.

Estas son las principales conclusiones que se extraen de los análisis realizados ayer en el club deportivo El Estudiante, de Alcobendas, por diferentes exjugadores de ambos equipos que participaron en el tradicional ‘Desafío Nacex’, que cumple 26 años y demuestra que unirse por una causa solidaria, con el clásico y un torneo de pádel como excusas, están muy por encima de la rivalidad.

«Estamos viendo a un Barça muy constante y al Madrid con más altibajos. El Barça llega en una situación favorable por la clasificación, pero es la ocasión para el Madrid de meterse en la pelea por la Liga. No hay que descartar al Atlético porque está ahí cerca, es muy constante, ya ha sufrido un bajón y no creo que vaya a tener otro», analizó Bernd Schuster tres perder su primer partido de pádel junto a Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid que destacó «el orgullo para el fútbol español que supone este partido».

«Podríamos pensar que el Barça lo puede manejar mejor porque le vale hasta un empate, pero estos equipos están para hacer más daño», prosiguió Schuster. ¿Bale o Isco?: «Para decidir eso hay que estar en el día a día. Nosotros no tenemos toda la información porque no vemos a los chicos todos los días. Desde fuera se ve muy fácil, pero dentro tenemos muchas cosas en la cabeza. Para el entrenador ya es un gran problema tener que dejar a muchos grandes jugadores fuera o en el banquillo», subrayó el exjugador de Barcelona y Real Madrid, y extécnico de los blancos. No reveló el alemán quién prefiere que gane. «Voy con el árbitro porque espero que esté bien en un partido muy importante, ya que últimamente hemos visto problemas con los goles que entran y no se dan», comentó Schuster, partidario, como la mayoría de sus colegas, de implantar cuanto antes el ‘ojo de halcón’ en España.

Ensalzó el teutón a Messi y Cristiano, que «son la vida de los dos equipos». «Todos los años meten alrededor de 50 goles y eso es una barbaridad. Nos acostumbramos mal al tenerles siempre juntos en la misma Liga y buscamos números contra el uno o el otro. Es una maravilla verlos y hay que disfrutar», concluyó Schuster antes de volver a la pista de pádel con una visible cojera ya que, según dijo, «la rodilla está muy mal después de tantos pases largos dados».

«Me recuerda al clásico de hace dos años en el Camp Nou, cuando el Barça podía hacer sangre y ganar más de media Liga y resulta que el Madrid venció y luchó hasta el final por el título. Si vence el Barça podremos recurrir al tópico de que queda mucho pero se me antoja una ventaja enorme», analizó, por su parte, Julio Salinas, exdelantero del Barça. «Al Madrid le veo muy bien, mucho mejor que al principio de temporada. Tiene un centro del campo asombroso, ha recuperado el olfato de Cristiano y viene de ganar el Mundialito. Pero también veo un Barça invicto, aunque perdió los dos equipos de la Supercopa ante el Barça», desgranó el espigado exdelantero antes de admitir que en el pádel está al menos una división por debajo de sus colegas. s