La clave está en los goles

álex estébanez | ponferrada

Por segunda semana consecutiva, Carlos Terrazas podrá contar con todos sus jugadores para viajar a Pontevedra, donde la Deportiva juega mañana un partido clave en su afán por abandonar la zona baja de la clasificación. Las salidas están lastrando la actuación del equipo berciano esta temporada y el técnico, que ayer compareció como cada viernes ante los medios, tiene claro dónde está fallando la Ponferradina.

«Es significativo que en casa seamos el segundo equipo más goleador, con 28 tantos, y fuera somos los que menos marcamos, con sólo siete», aseveró el técnico. «Es mucha diferencia y está claro que ahí es donde tenemos el margen de mejora». En este sentido, Terrazas achaca simplemente a la falta de puntería esta sequía goleadora lejos de El Toralín, ya que recordó que «nosotros jugamos igual fuera que en casa. Somos un equipo que arriesga siempre, pero en casa las cosas nos van saliendo mejor, mientras que fuera hay mucho que mejorar».

En el lado positivo, el entrenador de la Deportiva se congratuló de la mejora defensiva de los suyos, que han dejado la portería a cero en tres de los últimos cinco partidos, pero insistió en la necesidad de conseguir más goles fuera de casa: «El equipo en casa se va a asentando, pero fuera hay que dar ese paso adelante para hacer lo mismo. A nivel defensivo estamos mejorando y eso es importante, pero más si eso no implica olvidarse de la portería contraria».

En cuanto a la posibilidad de contar de nuevo con dieciocho jugadores para afrontar el partido de mañana, el técnico aseguró que «todos han entrenado bien y sin problemas», en alusión a las molestias con las que terminó Andy el partido de la semana pasada y que, finalmente, no fueron a más. También adelantó que el once que salte mañana a Pasarón no diferirá mucho del que ganó la semana pasada al Guijuelo en El Toralín: «No tiene por qué ser igual al cien por cien, pero cuando los resultados son buenos el sentido común dice que no hay que hacer muchos cambios».

Motivados

Lo que sí tiene claro Carlos Terrazas es que sus futbolistas no necesitan de motivación extra para afrontar un partido como el de mañana, que tiene carácter casi de final por la posibilidad de alejar a ocho puntos los puestos de descenso: «Lo que queremos es ganar fuera, lo necesitamos para avanzar en la clasificación y eso lo saben los jugadores. El partido ante el Pontevedra es atractivo por el escenario, el rival y las connotaciones, y estoy segurísimo de que el equipo va a salir muy centrado. Quizá en otros partidos pueda hacer más falta una motivación extra».

El equipo llevará a cabo hoy por la mañana la última sesión de entrenamiento y mañana por la mañana emprenderá viaje hacia Pontevedra.