Las claves de la 18ª jornada

ATLÉTICO-GETAFE

Simeone, ‘bestia negra’ del equipo azulón

Sábado, 13.00, beIN LaLiga. El encuentro entre rojiblancos y azulones está marcado desde hace seis años por la figura de Simeone. El argentino es la bestia negra del Getafe. Desde que dirige al Atlético, el Geta no solo no conoce la victoria en sus enfrentamientos sino que ni siquiera ha podido marcarle un gol. El balance en los 11 partidos jugados (dos de ellos de Copa) es de nueve triunfos colchoneros y dos empates; 23 goles para unos y 0 para otros.

VALENCIA-GIRONA

Zaza y Montoya, bajas por sanción

Sábado, 16.15 h., beIN LaLiga. Un mes después de lograr ante el Levante una de sus tres victorias a domicilio, el Girona vuelve a Valencia para medirse al otro equipo de la ciudad. Será la primera visita de los gerundenses a Mestalla y el primer choque oficial entre ambos conjuntos. En el once de Marcelino no estarán ni Montoya ni Zaza, sancionados, tampoco el lesionado Soler, y en el de Machín pueden reaparecer Pons y Granell.

LAS PALMAS-EIBAR

Arranca la segunda etapa amarilla de Jémez

Sábado, 18.30 h., beIN LaLiga. Tras el preámbulo de la Copa del pasado miércoles, arranca ante el Eibar la segunda etapa de Paco Jémez como entrenador del Las Palmas. La primera, cuando el equipo estaba en Segunda, fue corta (de abril de 2010 a febrero de 2011) y acabó con su despido tras la goleada (5-2) infligida al cuadro amarillo por el Granada. Tiene carta blanca para remodelar la plantilla a su gusto. Ya ha prescindido de tres jugadores y han llegado otros tres, y no serán los últimos.

SEVILLA-BETIS

El foco del derbi estará en los banquillos

Sábado, 20.45 h., beIN LaLiga. El primer derbi hispalense de la temporada será atípico, quizás el más atípico de la historia. A pesar de la enorme rivalidad entre ambos equipos, en esta ocasión las miradas no estarán, al menos de entrada, en el terreno de juego. El foco inicial estará en los banquillos. En el del cuadro local se sentará, por vez primera en la Liga, su nuevo inquilino, el italiano Vincenzo Montella. Napolitano de 43 años, se ha hecho cargo del Sevilla un mes después de ser destituido en el Milan. En el banco visitante no estarán ni Quique Setién ni su ayudante, Edu Sarabia. Ambos fueron expulsados en el partido con el Athletic y han sido sancionados respectivamente con tres y dos partidos de suspensión.

LEGANÉS-REAL SOCIEDAD

Agirretxe puede reaparecer en Butarque

Domingo, 12.00 h., beIN LaLiga. El parón navideño le ha venido de perlas al entrenador del Leganés, Garitano, para recuperar a cinco de los siete jugadores que tenía lesionados: Tito, Mantovani, Siovas, Omar y Gabriel. Al menos dos de ellos reaparecerán ante la Real Sociedad. A su vez, el técnico de los donostiarras, Eusebio, puede contar con el ariete Agirretxe, casi inédito desde que hace dos años cayera lesionado en el Bernabéu.

BARCELONA-LEVANTE

Los granotas nunca puntuaron en el Camp Nou

Domingo, 16.15 h., beIN LaLiga. Todas las visitas del Levante al Camp Nou se han saldado con victoria del Barcelona, muchas de ellas por goleada. Once veces han medido sus fuerzas en la Liga blaugranas y granotas en campo catalán y en ninguna hubo sorpresa en el marcador. No parece probable que esta vez vaya a ser diferente, pues el cuadro valenciano, pese a su victoria en Cornellà el jueves, no es el mismo de principios de curso (llegó a empatar en el Bernabéu) y el Barça está en su mejor momento.

VILLARREAL-DEPORTIVO

Bacca, para olvidar a Bakambu

Domingo, 18.30 h., beIN LaLiga. La marcha de Bakambu, máximo goleador del Villarreal los dos últimos cursos y que también lo era en el actual, deja a Bacca como responsable máximo de la artillería del Submarino amarillo. Al menos hasta la llegada de otro ariete. Ante el Deportivo, además del francocongoleño faltará Trigueros, sancionado, al igual que Schär en el cuadro coruñés.

ATHLETIC-ALAVÉS

Williams llega a 100 y Etxeita suple a Núñez

Domingo, 18.30 h., beIN LaLiga. Aunque el balance histórico entre ambos es claramente favorable al Athletic, el equipo rojiblanco no gana al Alavés desde 2003. El de este domingo será el partido de Liga número 100 de Williams (23 años) con el cuadro de San Mamés, en el que Etxeita suplirá al sancionado Núñez.

CELTA-REAL MADRID

Otro campeón en el camino vigués

Domingo, 20.45 h., Movistar Partidazo. Duro comienzo de año para el Celta, que tres días después de medirse al Barcelona en partido de Copa debe enfrentarse ahora al Real Madrid. Es decir, los hombres de Unzue han de hacer frente a dos campeones consecutivos. El equipo blanco acude a Balaídos sin el sancionado Carvajal ni los lesionados Ramos y Benzema y con la necesidad imperiosa de resarcirse de su derrota en el último Clásico.

MÁLAGA-ESPANYOL

Nueva oportunidad para ganar fuera

Lunes, 21.00 h., GOL. El Espanyol sigue siendo el único equipo de Primera División que no conoce la victoria en campo contrario. La visita a La Rosaleda, feudo del vicecolista, es una nueva oportunidad, la novena de la temporada, para que los de Quique se estrenen a domicilio. De lograrlo, enlazarían por vez primera dos triunfos consecutivos.