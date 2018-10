Las claves del 'caso Ronaldo' y la acusación de violación

Cristiano Ronaldo ha desdeñado las acusaciones de violación como 'fake news', inventos para aprovecharse de su fama y dinero y hacerse un nombre. Esta es la situación del caso.

1. ¿De qué se le acusa?

Cristiano y Kathryn Mayorga se conocieron en un local de Las Vegas el 12 de junio del 2009, cuando aún era jugador del Manchester United. Hay fotos que lo acreditan. Ella estaba con una amiga; él, con varios amigos. Él la invitó a su suite en el hotel Palms Place de la ciudad de Nevada. Una vez allí, ella afirma que él la violó. Él asegura que la relación fue consentida. Al día siguiente la joven estadounidense llamó a la policía, pero no quiso revelar la identidad del futbolista. Solo dijo que era un deportista.



2. ¿Qué sucedió después?

El abogado de Mayorga aconsejó a su cliente que alcanzara un acuerdo antes de ir a juicio. El documento, firmado al año siguiente, incluía el pago de 375.000 dólares (unos 325.000 euros), le exigía silencio sobre el tema y la destrucción de cualquier email o documento vinculado al encuentro.

3. ¿Por qué ha resurgido el tema?

A consecuencia de la filtración de documentos de Football Leaks, la revista alemana Der Spiegel divulgó la existencia de acusaciones de índole sexual contra Ronaldo. No salía el nombre de Mayorga. Sin embargo, esta decidió el mes pasado confesar con todo lujo de detalles su encuentro con el futbolista, envalentonada por el movimiento #MeeToo y atribuyendo su silencio hasta la fecha a la presión a que fue sometida. Der Spiegel ha publicado también el supuesto contrato que habrían firmado ambos en el que se explicita por parte del jugador que quizá empleó un exceso de fuerza y que ella dijo no y que parase en varias ocasiones. 'La Gazzetta dello Sport' reprodujo una carta de Mayorga a Cristiano en el 2010: "Espero que te des cuenta de lo que has hecho y aprendas de este horrible error", escribió.

4. ¿Cuáles han sido las reacciones hasta la fecha?

Cristiano negó a través de Instagram y de Twitter las acusaciones. El primer ministro de Portugal ha asegurado que el futbolista da buena imagen del país y confía en que todo pase para bien. También le ha defendido su entrenador en la Juventus y en la selección, aunque este le ha dejado fuera de la última convocatoria. Y este lunes su madre pidió el apoyo de todos aquellos que quieren a su hijo a través de un texto en Facebook. No obstante, Nike, uno de sus espónsors, se ha mostrado preocupado por el tema. También Save the Children, oenegé de la que es embajador.



5. ¿Qué puede pasar ahora?

La policía de Nevada ha anunciado que reabre el caso. Cristiano podría verse obligado a testificar, ya sea en persona o por videoconferencia. Se entiende que aún pueden pasar unos meses. La abogada de Mayorga está buscando el testimonio de otras chicas que podrían haber sufrido algún abuso en el pasado de Cristiano. Ya fue acusado de violación en el 2008, cuando tenía 18 años, por una chica en Londres, en el hotel Sanderson. Scotland Yard desestimó el caso por falta de pruebas.