El Cleba peleará por el liderato

P. RIOJA | LEÓN

El Esencia 27 Cleba se enfrenta hoy —a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes— al Siero Deportivo Balonmano en la penúltima jornada de la fase regular. Con el play off ya en el bolsillo, las leonesas tratarán de hacerse con la primera plaza para encontrarse un rival más asequible en la primera eliminatoria por el ascenso. «Está a nuestro alcance y si ganamos los dos encuentros que nos quedan estará hecho», señala Aleix Pérez. El técnico catalán cree que su equipo llega en buenas condiciones a este final de temporada, pero no quiere relajaciones. «El Siero no se juega nada, está en mitad de la tabla y aún así están demostrando su potencial y las ganas de competir que tienen», insiste.

Por tanto, el choque de esta tarde en la capital leonesa será «muy guerrero» y nada sencillo para el Cleba, que tiene varias bajas. «Han ido de menos a más con su filosofía y ya han vencido a equipos punteros de la Liga. «Saldremos a tope para no encontrarnos con ninguna sorpresa», subraya Pérez.

Con 42 puntos en su haber, el Esencia 27 Cleba está tan sólo un punto por debajo del líder, el Lanzarote Puerto del Carmen, que tiene un partido más. Después de 24 jornadas, las leonesas suman 21 victorias y sólo tres derrotas en una temporada casi inmaculada.

Una vez que concluya la Liga —quedan el Siero en casa y el Balonmano Chapela a domicilio— las de Aleix Pérez tendrán tres semanas para afrontar las eliminatorias de play off. Si consiguen superarlas se plantarán en la final four. Allí, los dos mejores equipos serán los que asciendan a la máxima categoría del balonmano femenino español. El Cleba tiene serias opciones de ascender pero prefieren mantenerse cautos e ir paso a paso.