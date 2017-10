Clemente: "Piqué no es independentista, es feliz jugando con la selección"

El exseleccionador Javier Clemente ha valorado los últimos acontecimientos referentes a Piqué y la situación política de Catalunya. El técnico vasco, fiel a su contundencia de siempre, ha apoyado al central azulgrana y ha valorado también la actuación policial del pasado domingo.

"En mi época no hubo cosas así en las portadas, pero en todas las entrevistas me preguntaban cómo un vasco podía estar en la selección nacional. Escuché más de una barbaridad, hubo una presión muy grande", ha empezado diciendo Clemente en una entrevista en Radio Marca.

"El pollo de los Mossos"

"A Piqué le montaron un pollo los Mossos hace años por una multa. Es un chaval abierto que contesta a todo, no le ha gustado la actuación que ha visto. Piqué dice que quiere jugar con la selección, pero da un paso a la derecha si es un inconveniente, es muy sincero. Lo importante es ser respetuoso con todas las posturas", ha agregado Clemente.

El entrenador, sin embargo, no cree que Piqué esté favor de la independencia de Catalunya. "Piqué no es indepedentista. Ya lo ha dicho, yo conozco a su familia, a su abuelo. Es feliz jugando en la selección. Lleva 10 años jugando con España y no lo ha hecho por dinero".

Pasado en Libia

Respecto a la actuación de la guardia civil, el técnico de Barakaldo cree que sobraron las imágenes de los disturbios, pero también ha matizado las críticas. "No tendría que haber habido ningún golpe ni accidente, pero los guardias dan caña porque les han dicho que dieran caña", ha remarcado, recordando su pasado en Libia.