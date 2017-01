El colista sonroja a la Deportiva

F. ROBERTO otero | PONFERRADA

Lo de León fue un espejismo. Acaso porque aquel día la Deportiva no tenía que llevar el peso del partido y habitualmente sí. Y si algo ha demostrado el equipo ponferradino esta campaña es que no tiene un constructor de juego. Andy y Cidoncha no funcionan, Chavero está quizá más para otras lides (ayer estaba sancionado) y Jonathan Ruiz no parece contar mucho para el entrenador. Con estos ingredientes a la Deportiva se le hace un mundo los partidos y ayer no fue una excepción.

Llegaba el colista a El Toralín. Era el día para acabar de congraciarse con El Toralín: aprovechar un duelo directo entre los primeras clasificados, que llegaba el último, los últimos resultados, el optimismo por la imagen de León, la ola positiva de los fichajes... Pero ayer el equipo mostró más de lo mismo o quizá aún peor. Y si el 0-0, incluso un 1-0 de última hora parecían muy pobres, el 0-1 final fue un auténtico desastre. Sólo la Cultural Leonesa en la segunda jornada se había llevado el triunfo del municipal ponferradino.

Munitis dejó el 5-4-1 de los últimos tres partidos ligueros y volvió al 5-3-2. Dos remates fuera de Figueroa y Gonzalo fue todo el bagaje ofensivo de la escuadra berciana en el primer período. El equipo intentó profundizar un poco con Abel Moreno, pero fue un espejismo.

El riesgo, atrás

La Deportiva jugó una primera parte muy mala y una segunda regular. Podemos decir que como en partidos anteriores volvió a regalarle a su rival más de una hora de juego. Luego entraron las prisas y no se materializaron las ocasiones que hubo. Y cuando el rival tuvo la suya, también motivada por la poca contundencia defensiva local, no la desaprovechó y ganó un partido después de casi tres meses sin hacerlo.

La desesperación de la grada se fue cociendo en el primer tiempo con acciones inexplicables: en posiciones avanzadas no se encaraba ni regateaba, sino que se sobaba el balón y se le daba para atrás, muchas conducciones y pocas combinaciones. Eso por no hablar con los balones en largo sin destino o pases a corta distancia comprometedores. Y curiosamente, atrás se arriesgaba sin motivo, con regates en la frontal del área o cercanías provocando pérdidas y la posibilidad de daño de un rival muy cándido que no pudo aprovechar esos regalos. Un remate fuera desde la frontal del área fue todo lo que hizo en ataque el cuadro de Ferrolterra.

Pasó de tres a dos centrales Munitis tras el intermedio y colocó a Caiado en el extremo derecho, pegándose a la banda izquierda Menudo. El equipo gozó de alguna llegada más, sobre todo en el último cuarto de partido, pero casi siempre por impulsos y con jugadas deslabazadas. Andy gozó de una doble ocasión en el segundo palo en una de las acciones con más peligro del partido.

La entrada de Yuri por Pallarés provocó una explosión de ilusión en el estadio. Pero si el cuero no llega arriba, da lo mismo fichar a Yuri que a Cristiano Ronaldo o al delantero centro del Tardajos. Aun así el ariete brasileño llevó una vez el balón a las mallas gallegas, pero se le señaló fuera de juego. Nacho, Menudo y de nuevo Andy gozaron de otras ocasiones y Yuri pidió dos penaltis.

El Somozas no se había acercado al área blanquiazul, pero la defensa le hizo un pasillo de oro al ex deportivista Iván Pérez, que se fue con una facilidad pasmosa por la línea de fondo de Nacho, puso el pase de la muerte para Pedrosa y éste marcó. Tragedia.

Opción desaprovechada

La oportunidad la habían pintado calva. El cuarto clasificado, el Pontevedra CF, perdía su primer partido en casa en el campeonato y la Deportiva se hubiese colocado a cuatro puntos de la cuarta plaza y teniendo que recibir al conjunto granate dentro de dos meses. Pero la oportunidad pasó, las diferencias están igual, queda una jornada menos, la Ponferradina desenamora a los suyos y la semana que viene toca visitar a un equipo complicado y que incluso podría arrebatarle la sexta plaza: el Coruxo. Será el domindo desde las 16.30 horas en O Vao.