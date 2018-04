Y colorín, colorado... otro paso hacia el descenso

El partido disputado en la tarde de ayer por la Cultural frente al Real Zaragoza en el estadio Reino de León se puede resumir con el inicio clásico de los cuentos, es decir, érase una vez un equipo que jugaba como nunca y perdía como siempre, y el que el conjunto maño nunca pensó llevarse tanto premio del feudo leonés prácticamente sin hacer nada, y es que los visitantes prácticamente con un único remate entre los tres palos se hicieron con los tres puntos ante un equipo que volvió a mostrar sus carencias en ataque y su debilidad defensiva, porque el delantero gallego Borja Iglesias volvió a aprovechar la endeblez de la zaga culturalista para deshacerse de cuanto defensor le salió al paso para después rematar sobre la apresurada salida de Palatsí para alojar el balón en el fondo de las mallas locales, y aquí se acabó todo porque la Cultural amagaba en exceso y nunca daba, aunque los defensores aragoneses neutralizaron dos remates que iban camino del fondo de su portería, pero todo se quedó en eso.

Mucho se jugaban ayer ambos contendientes, el local, para acercarse a la permanencia y el visitante, para no perder comba con los seis primeros puestos, y eso de dejó sentir en el inicio del choque, con dos equipos más pendientes de no perder el balón que de presionar para recuperarlo, es decir, más pendientes de no cometer error que de crear ocasiones; de no perder, que de ganar, aunque en ese contexto llegó la primera ocasión de los visitantes que con los aficionados acudiendo a sus localidades todavía dispusieron de una gran oportunidad que neutralizó Palatsí.

Superado el susto inicial del minuto 2 el encuentro entró en una atonía total, con mucho movimiento de balón en tierra de nadie y prácticamente sin aproximaciones a ninguna portería.

Sin embargo, en el minuto 26 llegaría la jugada que decantaría el vencedor del encuentro. Borja Iglesias controla el balón, se va de Iza, los centrales llegan tarde al corte y remata sobre la portería defendida por Palatsí, que había iniciado la salida, llegando tarde Víctor en su intento por evitar que el balón se aloje en la portería, estableciendo el 0-1 en el luminoso.

El resto de la primera parte es un querer y no poder de los jugadores culturalistas frente a los maños que defienden con mucha comodidad y sin ningún apuro la ventaja adquirida, llegándose al descanso con esa exigua victoria.

Tras el paso por vestuarios la Cultural quiere tomar el mando del partido, y aunque en el primer cuarto de hora goza de sus mejores ocasiones, todo quedó reducido a un espejismo.

Zuiverloon pudo empatar el encuentro en el minuto 57 pero Grippo saca su remate prácticamente debajo de los tres palos, repitiendo protagonismo ambos jugadores tres minutos más tarde, aunque en esta ocasión el jugador zaragozano neutraliza el remate del holandés en el interior del área de meta.

En el minuto 64 llegó la jugada polémica del encuentro cuando Rodri iba a rematar con todo a su favor, pero el árbitro no decreta nada por entender que no hubo derribo del culturalista por parte del jugador visitante.

La respuesta del conjunto aragonés llegó en el minuto 66, pero Palatsí desvía el remate de Javi Ros que se encontraba sólo ante el meta culturalista.

Mourelo, que sustituía a Rubén de la Barrera por sanción, se la juega dando entrada a Sergio Marcos y Guarrotxena, y aunque la Cultural adquiere nuevos bríos éstos no se traducen en nada positivo. En los últimos minutos los locales se lanzan en tromba, más con el corazón que con la cabeza, y aunque intentan poner cerco a la meta de Cristian Álvarez lo hacen con muy poco peligro.

En resumen, nueva derrota que deja a la Cultural muy tocada y al borde del abismo a pesar de que todavía restan nueve jornadas.

Buendía lamenta una de las ocasiones perdidas por la Cultural ante el Zaragoza. JESÚS F. SALVADORES