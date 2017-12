Un comentario machista de Hamilton a su sobrino causa un cisma en Gran Bretaña

La vorágine de las redes sociales se ha cebado en Lewis Hemilton, que ha tenido que pedir disculpas por unos comentarios machistas desafortunados hacia su sobrino en plena Nochebuena. El pequeño llevaba un vestido de princesa, mientras agitaba su varita mágica cuando se llevó la reprimenda de su tío.

El piloto no entendió bien la situación, afirmó estar "triste" por cómo se había vestido su sobrino y le dijo a gritos que "los niños no usan vestidos de princesa". Horas más tarde, tras las críticas recibidas, decidió disculparse. En las redes le acusaron de "humillar" al niño disfrazado.

Lewis Hamilton se disculpó por haber publicado un video donde le reclama (en juego) a su sobrino ¿Por qué víste un vestido de princesa?



Eso pasa cuando tienes mucho tiempo libre y publicas videos en internet, en algún momento acabarás metiendo la pata.



pic.twitter.com/zxtbop2XcJ — 📣「 Alerta F1 」 (@AlertaF1) 26 de diciembre de 2017

"¿Por qué pediste un vestido de princesa por Navidad? Los niños no usan vestidos de princesas", bramaba el tetracampeón del mundo de Fórmula 1 en el vídeo de Instagram, mientras el pequeño se tapaba los oídos con las manos.

¿Lapsus o discriminación?

Las críticas llevaron a Hamilton a borrar los vídeos y pedir disculpas. "Estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas, así que borré la publicación. Me di cuenta de que no es aceptable para cualquier persona, no importa de dónde sea, marginar o estereotipar a nadie".

El piloto aseguró que se había tratado solo de un despiste. "Siempre he estado a favor de que cualquier persona viva su vida exactamente como quiera y espero poder ser perdonado por este lapsus".

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017

Hamilton ha sido duramente criticado en Reino Unido por su actitud, y Liam Hackett, fundador de la organización benéfica contra el acoso 'Ditch the Label', ha asegurado que es "decepcionante ver a alguien utilizar una plataforma (Instagram) para avergonzar a un niño pequeño".

Además, Imraan Shathar, de 'Stay Brave UK', organización que lucha contra la discriminación en Reino Unido, ha pedido públicamente que quiten a Hamilton la condecoración MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico).