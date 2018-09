El comodín de la llamada

L

as competiciones del fútbol base de los equipos leoneses de más nivel comenzaron este fin de semana. La Peña, el Puente Castro y la Cultural, además de la Ponferradina abrieron el fuego tanto en la categoría Nacional Juvenil como en la Territorial Cadete e Infantil. El club berciano siempre ha mantenido una extraordinaria relación con la cantera leonesa. Sus técnicos, como sucede en la persona de Tomás Nistal, se preocupan por seguir muy de cerca a los jóvenes valores no sólo de su casa, sino también de la Peña y del Puente Castro. Muchas tardes de sábado ha pasado Nistal en el Área Deportiva para preocuparse por futbolistas con futuro. No queda ahí el interés y el vínculo cordial. Va más allá. Hace algunos días, la Peña Infantil visitó Ponferrada para jugar un partido de preparación ante uno de los equipos inferiores blanquiazules. Al concluir el encuentro, apareció el presidente de la Deportiva, José Fernández ‘Silvano’, para agradecer la presencia del equipo peñista, saludar a sus chavales infantiles y regalarles entradas para presenciar el partido Ponferradina-Guijuelo. Todo un detalle.

Justo al contrario de lo que suele suceder en la Cultural. El club blanco envía emisarios a los campos en los que se disputan partidos de la base, pero van con afán de tratantes, con la conducta cuatrera que les caracteriza. Y Roberto Vicente García es un experto. Quitar jugadores a base de prometerles que no pagarán una cuota que ya abonan otros que además después no juegan. Llamazares, como te gusta tanto acudir al comodín de la llamada, podrías contactar con los que avergüenzan al escudo de la Cultural. Para echarlos.