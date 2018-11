«Competimos ante un grande hasta el final»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Víctor Cea, entrenador de la Cultural, compareció en la rueda de prensa posterior al partido muy satisfecho por el juego desplegado por su equipo frente al gigante azulgrana, señalando que la Cultural fue capaz de competir ante el FC Barcelona hasta el punto de que han aguantado 90 minutos hasta encajar el gol que les ha costado la derrota.

El joven técnico madrileño comenzó asegurando: «Sólo puedo decir que competimos ante un gran equipo hasta el final como habíamos dicho en la previa y sólo me queda agradecer el esfuerzo de mis jugadores, que fue encomiable, y el apoyo de la afición, que nos empujó durante todo el partido además de valorar que el equipo haya hecho un partido para disfrutar».

Cea valoró también que el Barcelona prácticamente no creó ningún tipo de peligro ante su portería, además de ser la Cultural la que creara más y mejores, «lo mejor de todo ello es ver la implicación, el compromiso, el sacrificio del vestuario que al final tiene premio al desarrollar un buen partido. Por desgracia no se puede estar del todo satisfecho porque el resultado no es el que queríamos pero valoro muchísimo lo que desarrolló mi equipo en el campo, no sólo de los catorce jugadores que participaron sino de toda la plantilla. Hay que pensar que sólo tuvimos dos días para preparar el partido ante el Barcelona, aunque por desgracia quedaron jugadores sin convocar y alguno de ellos sin jugar, pero todos estuvieron sumando en el descanso. Esta es la línea a seguir y estoy contento por ello».

El técnico de la Cultural aseguró que los jugadores que tuvieron que ser sustituidos sus lesiones parece que no son de alcance: «No es nada grave, no es nada más que fatiga. Al final, es síntoma de todo lo que sufrió el equipo al enfrentarse a un equipo tan grande como es el Barcelona».

Sobre la dureza de que se quejaba Valverde, Cea aseguró: «Es una opinión. Bajo mi punto de vista el equipo compitió, llevó el partido a un escenario y logró generar más ocasiones que el rival. El equipo estuvo muy ordenado defensivamente y supimos crear alguna ocasión muy clara ante un equipo que es de los mejores del mundo, si no el mejor».

Sobre la expulsión que sufrió en el tiempo añadido Sergio Marcos, manifestó: «Lo de Sergio al final fue una lástima, pero es la situación que se vive en ese momento, que no es nada fácil, porque el jugador está a doscientas pulsaciones, que acaba de ver como te hacen un gol en el añadido, ante un equipo de la magnitud del Barcelona, que se ha sentido competidor y de ganarle el partido incluso, y aunque no es excusa hay que matizarlo y entenderlo».

Sobre el debut de Toño con el primer equipo y ante un rival como el Barcelona, el entrenador culturalista dijo: «Toño lleva trabajando con nosotros desde que empezó la temporada, realizando un trabajo excepcional, además del que está haciendo en el filial, donde está haciéndolo muy bien y al final se ganó la oportunidad. Estoy contento con el debut de un chico del filial, al que le damos continuidad y que viene a corroborar el trabajo tan bueno que está haciendo la Cultural con la base. Creo que todos debemos estar contentos».

Sobre la diferencia entre el juego y la intensidad de la Cultural en Liga y en copa dijo: «La Cultural actualmente ya va en esa línea, en esa dinámica, lo veíamos el sábado contra el Inter como el equipo daba un paso adelante, que no debe ser más que un paso dentro del camino de todos los que nos quedan por dar, y esto ha sido otro paso más para seguir creciendo y evolucionando».