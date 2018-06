"Con todo lo sucedido dimos un golpe en la mesa"

Nacho Fernández transmitía felicidad este sábado. Incluso más que el propio viernes en Sochi, cuando marcó su primer gol con la selección. Al terminar el encuentro, por el gol postrero de su compañero Cristiano Ronaldo, tenía "un pelín mal sabor de boca porque sentía, como el resto del grupo, que el partido estaba de cara para estrenarse con triunfo. Con el paso de las horas estaba más "contento" por la "gran imagen" ofrecida ante Portugal. Ya en Krasnodar, tras el entrenamiento matutino de recuperación y antes de contar con la tarde libre, explicó cómo fue para él un partido que llegaba marcado por la salida de Julen Lopetegui. "Creo que el equipo demostró carácter, fuerza en momentos complicados por lo sucedido, y por lo que vimos en el partido, y por eso nos vamos contentos. En este tipo de competiciones, el carácter es muy importante, dimos un golpe en la mesa", explicó tras "una semana complicada" que una vez superada debe suponer "a partir de ahora un punto y aparte".

En ese sentido quiso destacar la figura de Fernando Hierro. "Ha sido capitán de la Selección y del Real Madrid, con eso se dice todo. Lo ha vivido todo, y si alguien nos puede mostrar los valores que conlleva representar un país es él. Nos puede enseñar mucho. Para todos es un orgullo que esté con nosotros", afirmó antes de detallar que no se han producido muchos cambios con las llegadas de Julián Calero y Juan Carlos Martínez al nuevo cuerpo técnico: "No ha cambiado mucho nuestro trabajo. Fernando conoce la forma de trabajar, llevamos dos años preparando el Mundial de un modo y él ha dado continuidad al trabajo. Ahora tenemos unos días para preparar el partido de Irán, imagino que querrá introducir algún aspecto porque no hay dos entrenadores igual pero el equipo está preparado para todo tipo de sistemas y eso es primordial en una competición como esta".

"Máxima confianza" en el grupo A juicio del defensa madridista, "es un empate que da confianza al equipo, sabemos que merecimos más, nos sentimos muy cómodos en la segunda parte. Nos sabe a poco el punto pero viendo todo el partido el grupo se va contento. Así cogemos confianza con vistas al siguiente partido. Dimos la cara ante Portugal, y necesitamos un país unido en torno al Mundial. Todos luchamos por un sueño y estamos en el mismo barco".

Su estreno en un Mundial fue un tobogán de emociones, ya que fue protagonista en la acción del penalti y después, tras sobreponerse al golpe, en la del 3-2. "Son acciones difíciles para un defensa, hay contacto, toco a Cristiano pero mi intención es quitar la pierna. Al final los defensas estamos expuestos a estas acciones. Yo sé que le toco, pero intento quitar la pierna. Al final son acciones difíciles y de fútbol, pasa en cualquier momento, lo importante es que el equipo se sobrepuso y yo también con el gol", el primero con España. Su voz parece, de este modo, una de las más autorizadas para hablar de David de Gea, que falló en el 2-1. "Lo veo bien, él sabe lo que pasó, pero los jugadores estamos expuestos a estas cosas. En estos momentos, el equipo lo arropa y está a muerte. Es un portero de categoría mundial y tenemos mucha suerte de contar con él. Él no duda de sí mismo y sé que nos dará mucho en el futuro", insistiendo que "al final este tipo de cosas pasan, hay que estar preparados para que no pase". Nacho, que cree que Carvajal "evoluciona muy bien, él quería estar cuanto antes y veremos qué decide Fernando" ante Irán, se mostró optimista de cara al próximo partido, el día 20 en Kazán y cree que hay muchas variantes ofensivas por si el pase de grupo se decide en función de los goles. "Esta Selección no está falta de gol, confiamos mucho en nuestra gente de arriba. Llega un partido importante, ayer tuvimos muy buenas sensaciones y nos sobrepusimos a momentos difíciles. Tenemos máxima confianza en nosotros mismos e iremos a ganar contra Irán. Estamos a tope para ese partido".