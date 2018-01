Condenado de 40 a 175 años de cárcel el médico que abusó de gimnastas de EEUU

Larry Nassar, el doctor la gimnasia de Estados Unidos, ha sido sentenciado este miércoles a un mínimo de 40 años y un máximo de 175 años de prisión por abusos sexuales a las jóvenes gimnastas.

Tras el desgarrador testimonio en un tribunal de Michigan de cerca de 160 de sus víctimas, incluidas medallistas olímpicos de oro como Simone Biles, la jueza Rosemarie Aquilina se mostró implacable. "Acabo de firmar su sentencia de muerte", dijo la jueza de del condado de Ingham.

"Es un honor y un privilegio sentenciarte porque no mereces caminar fuera de la prisión nunca más", afirmó.

Judge Aquilina: "I respect all of the media outlets. You have done a fabulous job here...And I thank you all for being here because it is an important story for the survivors." pic.twitter.com/GGGCyzVWVu