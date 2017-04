MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Rubén de la Barrera no quiere oír hablar de una Cultural que baje los brazos. Y menos tras haber transitado durante más de 30 jornadas en lo más alto de la tabla. Aún quedan cinco partidos por delante y para el técnico gallego, «los últimos resultados no han diezmado nuestras posibilidades. Es cierto que ya no somos los primeros pero confío en recuperar el liderato».

El entrenador culturalista se mostró en cierto modo molesto con aquellos que tras los últimos partidos «se han instalado en el pesimismo. Parece que estuviéramos luchando por no descender cuando es todo lo contrario. Estamos terceros en un grupo con tres equipos brillantes y a sólo tres puntos de los dos primeros, una distancia asumible y que dada la competitividad existente podemos solventar».

«Estos jugadores han llevado a una ciudad a creer y se merecen que la afición siga estando a su lado como lo ha hecho hasta ahora. Los resultados de las últimas jornadas no les han afectado en nada. Siguen confiando en ellos y son sabedores de que podemos ser primeros. Ya lo hemos sido durante 31 jornadas», remarcó De la Barrera que espera ver el próximo domingo ante el Racing Ferrol y en los que restan como local a la Cultural el estadio como hasta ahora «con miles de aficionados arropándonos».

Para el entrenador culturalista «lo visible en el fútbol como en otros deportes es lo numérico pero no es lo esencial. Debemos fijarnos en nuestro rendimiento y seguir trabajando en cada partido. Lo hemos hecho hasta ahora y la situación no debe cambiar».

«Lo tengo claro, vamos a firmar un final de temporada brillante. La plantilla está en un momento de forma muy bueno y con ganas de hacer cosas positivas como lo ha hecho hasta ahora. El primer puesto está al alcance de nuestra mano y vamos a luchar por ello».

De la Barrera se refirió precisamente al próximo rival que le tocará en turno a la Cultural el próximo domingo a las 18.00 horas en el Reino de León, el Racing Ferrol. «Un partido entre la Cultural y el Racing Ferrol siempre es atractivo, esté cada equipo en la situación que esté. Ellos cuentan con jugadores de primer nivel y vienen después de acumular una racha muy positiva. No nos lo van a poner nada fácil pero nosotros tenemos recursos y fútbol para salir airosos y apuntarnos tres puntos que en este tramo de la temporada son muy valiosos y a veces decisivos».

Respecto a dos jugadores que siguen en fase de recuperación y que son esenciales en el juego del plantel leonés, Zuiverloon y José León, el entrenador de la Cultural fue claro. «Ambos están cumpliendo los plazos en su recuperación, sin prisa pero tampoco sin pausa. Son jugadores importantes como el resto de la plantilla y espero contar con ellos en este tramo final de la temporada. Su recuperación nos va a venir muy bien porque aportan mucho al equipo. Estamos en un tramo de la temporada muy importante y todo lo que nos puedan ofrecer será muy bueno para nosotros».