La continuidad de Rubén de la Barrera no está asegurada...

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Hace unos pocos días Felipe Llamazares ratificaba a Rubén de la Barrera como entrenador de la Cultural, pero su continuidad no está tan clara como confirmó el propio Llamazares.

Que el técnico De la Barrera ha perdido crédito a raíz de sus palabras y del rendimiento del equipo es una realidad. Es por ello por lo que Aspire, la academia catarí, propietaria de la Cultural, ha estado realizando sondeos y movimientos de otros técnicos. Se está moviendo en busca de entrenadores por si finalmente el técnico gallego no siguiera al frente del banquillo culturalista. Los resultados sí importan a Aspire, propietario de la Cultural, que invirtió su dinero para ascender a Segunda División y seguir creciendo. El entrenador está cuestionado. La continuidad de Rubén de la Barrera no está para nada asegurada, a no ser que empiece a ganar partidos y sumar puntos que saquen al equipo leonés del pozo de la tabla clasificatoria en la que está sumido desde hace algunas jornadas.

La Cultural ya se encuentra alejada a cuatro, cinco y siete puntos de los equipos de su Liga, que lucharán hasta el final del campeonato por evitar el descenso de categoría.

Queda Liga por delante, pero esas 14 jornadas pasan más deprisa de lo que se cree. Cada jornada desperdiciada es una menos y cada error se paga muy caro. Las distancias se alargan con fallos y se minimizan con unidad, fortaleza y conexión, que en estos momentos no existen en el vestuario culturalista, como se ha manifestado públicamente por parte de alguno de sus integrantes en ciertos foros. Es una situación que viene sucediendo desde hace tiempo, pero nadie pone coto para salvar al equipo del descenso y la directiva de la Cultural sigue sin saber resolver el problema.

Cuestiones deportivas y extradeportivas han roto la unidad del vestuario culturalista. Algunos miembros de la plantilla con peso específico no tienen apenas relación con el entrenador Rubén de la Barrera. Un ambiente que no es el mejor para salir de la delicada situación en la que se ha atollado el equipo. La pésima imagen ofrecida por la Cultural a la hora de lanzar el penalti en Almería y el mosqueo de Moutinho no ayudad a la unidad que se precisa.