Controversia de Iñigo Martínez con la selección

Las convocatorias de Iñigo Martínez con la selección española empiezan a verse rodeadas por la controversia. Han sido solo dos llamadas de Luis Enrique, pero en las dos ha habido cierta confusión. Tal vez haya (o no) una tercera que pueda clarificar la situación del defensa y la postura del seleccionador. "El caso de Iñigo es un poco extraño", admitió el técnico.

Tan extraño que Iñigo Martínez no fue incluido el pasado jueves en la convocatoria de Luis Enrique para los partidos ante Gales e Inglaterra por estar lesionado. O eso le comunicaron. Pero después de haber dado la lista, sin el defensa, este participó al día siguiente en el derbi vasco de San Mamés entre el Athletic y la Real Sociedad. No solo eso: también entró entre los convocados para el Euskadi-Venezuela de este viernes.

ARRIESGAR PARA EL DERBI

"Conocíamos el estado de Iñigo", dijo Luis Enrique, aludiendo a las molestias musculares que alegó el futbolista". "Era un derbi, un partido muy especial. Él y su club decidieron arriesgar. Vio que estaba bien, entrena y decide jugar. No tenemos más que decir, las noticias que teníamos nosotros eran las que eran", añadió el seleccionador español en la rueda de prensa.

"En ningún caso voy a arriesgar yo a un futbolista porque entiendo la importancia que tiene para ellos estar bien en su club. Fue un poco extraño a lo habitual, pero es el jugador el que tiene la capacidad de decidir y me parece bien", abundó el técnico, que rompió su norma de no hablar de los futbolistas que no están convocados.

Con Iñigo Martínez hizo una excepción, aunque no quedó nada claro si hubo una renuncia del jugador o una negativa del Athletic tras lo sucedido en la primera convocatoria. En septiembre, Luis Enrique convocó al central zurdo para el doble envite con Inglaterra y Croacia. El defensa aún no había debutado con el Athletic en competición oficial, pero jugó unos minutos en Wembley. No se enfrentó luego a Croacia.

UNA "SORPRESA ENORME"



"Al día siguiente al partido noté una pequeña molestia en el entrenamiento. Optamos por parar, más por precaución que por otra cosa. Yo quería jugar ya con el Athletic y el del Madrid era un partido importante para nosotros", explicó Iñigo de su ausencia en el segundo encuentro para preservar su participación (y su debut) en el Athletic-Madrid.

Iñigo admitió que aquella convocatoria de Luis Enrique "fue una sorpresa enorme". A la segunda no ha ido por lesión, aunque podría participar en el Euskadi-Venezuela. Falta por ver si acudirá a la tercera de España.