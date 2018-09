El convulsivo pasado de Maradona le persigue hasta México

La llegada de Diego Armando Maradona al fútbol mexicano ha despertado mucho ruido, ha aumentado el ambiente y la popularidad alrededor de los Dorados de Sinaloa pero, también, ha provocado y despertado a determinados medios de comunicación, a diversos hinchas que han agitado las redes e, incluso, a algunos colegas de profesión del mítico 10, siempre polémico y activo.

El primer ataque, duro, muy duro, lo protagonizó el técnico mexicano José Luis Sánchez, cuyo último equipo ha sido el Las Vegas Lights, de EEUU, con toda seguridad con buenas intenciones y, sobre todo, sentido crítico por la contratación del icono argentino. Sánchez, apodado ‘Chelís’, declaró a 'Infobae' que la presencia de Maradona en el equipo que aspira a conseguir el ascenso a Primera, en la denominada Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano, será un auténtico fracaso.



“No va a hacer nada. Y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo”, comenta Sánchez. “Y no se da cuenta quien lo contrata ni sus allegados de que es un ser humano, más allá de lo que haya hecho como futbolista. En lugar de darle un equipo, deberían ayudarle, si le quisiesen, a salir de su enfermedad. Se están aprovechando de Diego. Obviamente, al estar mal, no les va a funcionar y lo van a acabar despidiendo, porque está enfermo. Este señor reincidirá en las cosas que acostumbra. Tú no puedes agarrar a un ser humano para beneficiarte de él. Eso es prostitución", terminó diciendo ‘Chelís’.

DOS VIÑETAS MUY OFENSIVAS



El conflictivo pasado de Maradona, sus dependencias, sus momentos de crisis, sus diversos enfrentamientos mediáticos, los estados de ánimo en los que aparece habitualmente en público (el último, sin más lejos, en un palco en el reciente Mundial de Rusia), y el hecho de que haya sido contratado por el equipo de la localidad donde se encuentra el cartel de droga más grande del mundo, se ha convertido en uno de los motivos principales de críticas, escarnios y mofas.

Dos recientes viñetas aparecidas en dos medios de comunicación, 'mediotiempo' y el mismo 'Infobae', demuestran el deseo de dañar la imagen de Maradona, que el próximo lunes dirigirá, por vez primera, a los Dorados frente a los Cafetaleros, de Tapachula, en su primer partido en el fútbol mexicano.



La primera viñeta, publicada por 'mediotiempo', muestra al águila real, símbolo de México y la selección mexicana, hablando con un suspuesto Maradona, proponiendole entrenar a la ‘tricolor’, al conocido ‘tri’. Pero las motivaciones de la oferta, que parecen positivas, en realidad ocultan una referencia al pasado turbulento de Diego con las drogas. "Oye Diego ¿te gustaría dirigir al ‘tri’? Me enteré que sabes mantener la disciplina a raya y no andas con rotaciones. Tú sí respetas las líneas. Contigo podemos tener grandes aspiraciones”. Es evidente que el texto de la viñeta utiliza las palabras con doble intención, referidas, más que al fútbol, al mundo de las drogas.

El segundo chiste, publicado por 'Infobae', representa una charla entre la mascota de Atlas y la de los Xolos de Tijuana, el otro equipo de los dueños de los Dorados, a quién le preguntan si su entrenador es Diego Armando Maradona. La respuesta es “no”, porque el técnico del Xolos se llama Diego Cocca. "¿Y no es lo mismo?", pregunta la mascota del Atlas, con un juego de palabras no demasiado oculto.