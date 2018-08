Una Copa para abrir boca a la Liga

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LeÓN

El Abanca Ademar afronta la recta final de su pretemporada. Y a una semana vista para el inicio de la Liga los de Rafa Guijosa buscarán sumar su primer entorchado oficial. Será en la Copa Castilla y León, torneo que ya festejaron hace un año, y en el que los leoneses se enfrentarán el sábado 1 de septiembre en el Pabellón Huerta del Rey al MMT Zamora, un adversario accesible para plantarse en la final del domingo a la que en el otro emparejamiento también aspiran el recoletas Atlético Valladolid y el Viveros Herol Nava.

Para los leoneses esta será la última prueba de fuego antes de debutar en la Liga 2018-2018 frente al Logroño en el Palacio de Deportes. Y también el mejor banco de pruebas para calibrar la puesta a punto de unas semanas en las que Guijosa ha afinado un plantel con el que aspira a firmar una notoria campaña, mejorando la pasada que también se saldaba con nota positiva.

Con la única ausencia de David Fernández a causa de una lesión muscular que no obstante no le impedirá estar apto para la Liga, el Abanca Ademar buscará mostrar su mejor cara. También las tres incorporaciones para la presente campaña. Una de un viejo conocido como José Mario Carrillo y las otras dos de los foráneos Ivan Mosic y Dino Slavic. Todos ellos ya han dejado patente sus altas prestaciones en el plantel leonés en los tres amistosos que hasta ahora ha disputado en pretemporada (saldados con dos triunfos y un empate). Y también tratarán de hacerlo en el envite de este sábado frente al MMT Zamora en un torneo al que acuden dispuestos a lograr lo máximo. Y eso pasa no sólo por apuntarse el encuentro de semifinales, también el de la final. Las sensaciones por lo visto a lo largo de la pretemporada no puede ser mejores. Eso sí, ahora es preciso mostrarlas a la hora de la verdad en los envites oficiales.