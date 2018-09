La Copa alivia el mal trago a la Cultural

PABLO RIOJA | LEÓN

Una victoria balsámica. Sin brillo, pero efectiva. La Copa del Rey se ha convertido en el mejor analgésico para una Cultural que por ahora naufraga en la competición doméstica —suma dos derrotas en tres partidos— pero que se planta ya en la tercera ronda —hoy conocerá su rival— mientras Víctor Cea intenta reconducir la situación. Todos en el club son conscientes de que el único objetivo es regresar a Segunda División, pero ahora mismo cualquier alegría es bienvenida. Por eso, aunque la entidad leonesa apeó al Fuenlabrada en la lotería de los penaltis, jugadores y técnicos lo celebraron sobre el césped como si de una gran gesta se tratara.

Las piezas parecen buenas, pero la maquinaria no funciona. Durante el encuentro copero se escucharon varios pitos de la afición a unos jugadores que no terminan de ofrecer una versión reconocible de lo que propone su técnico. Fue un aviso, pero parece que el respetable no está dispuesto a pasarlo todo como sí sucedió la pasada temporada. La tensión se nota en el vestuario y entre parte de los seguidores culturalistas. El propio Jorge Ortiz lo reconoció ayer públicamente. Sobre los pitos —se escucharon sobre todo en la primera mitad— no quiso esconderse el atacante. «Que la gente nos apriete siempre es bueno», admitió. «Sabemos que es pronto, las sensaciones son buenas y estamos obligados a dar el mejor nivel siempre». Cea tampoco rehúye la autocrítica. «Tenemos que mejorar», insistió tras el choque en rueda de prensa.

Más allá de los resultados, la crítica se centra en el pobre juego que ofrece el equipo. Ante el Rápido de Bouzas, en el debut liguero, todo fue rodado y lo que parecía la línea a seguir ha terminado por convertirse en un espejismo. Eso es lo que el de San Sebastián de los Reyes está tratando de revertir. «Ganar es complicado, ya sea en Liga o en Copa», recordó ayer Ortiz, dando valor a una Cultural que este domingo se medirá al filial del Atlético de Madrid lejos del Reino de León. De haber caído el pasado miércoles en Copa, la palabra ‘crisis’ se habría colado de lleno en el entorno del club. Pero salió cara.

Están también los que consideran que la Cultural debería centrarse sólo en la Liga olvidando una competición cuyo único gran premio será el recibir a un Primera. «El número de minutos en las piernas se nota, pero trabajamos toda la semana para llegar en condiciones», admite Ortiz, al que sin embargo no le sobra la Copa del Rey, convencido de que cualquier sensación positiva puede cambiar la dinámica.