La Copa del Rey, tarea muy difícil

La Deportiva aún no ha asegurado la permanencia, si bien con los puntos que tiene o quizá con uno más probablemente le baste para salvarse. Los duelos directos entre los equipos que tiene por debajo y que pelean por no perder la categoría le dan bastante aire. Guijuelo-Gimnástica, Real Valladolid B-Pontevedra, Gimnástica-Pontevedra, Toledo-Coruxo, Racing-Real Valladolid B y Gimnástica-Real Valladolid B son los mismos. Y ahí los equipos se van a restar puntos, por lo que harán un poco más barata la permanencia.

En el equipo de El Toralín se piensa desde hace días en intentar clasificarse para la Copa del Rey de la próxima temporada, competición que el cuadro blanquiazul lleva jugando de forma ininterrumpida desde la temporada 2004-2005. Tras quedarse sin play off por segundo año consecutivo, la posibilidad de disputar el Campeonato de España/Copa de Su Majestad el Rey también puede apagarse en breve. Dos partidos sin ganar han hecho que los conjuntos que están en esos puestos se vayan poco a poco en la clasificación. Y eso que este año es más barato meterse en ellos al haber muchos filiales por medio. Los mismos no cuentan para esa competición.

Curiosamente la Deportiva ha perdido terreno con respecto a los puestos coperos en los dos mejores partidos realizados en todo el campeonato. No ha ganado ninguno de los dos, sumando un único punto. Con diez jugadores más de medio partido fue mejor que el Atlético de Madrid B, pero no pudo pasar del empate. Y antes de ayer en tierras olívicas mejoró incluso su prestación del duelo de hace mes y medio en Navalcarnero, pero no le dio para ganar. Curiosamente en ninguno de los dos partidos marcó Yuri de Souza, aunque tuvo una ocasión muy clara en cada uno de ellos.

El próximo reto es ganar al Rápido de Bouzas, equipo que tras la 34ª jornada recuperaba la cuarta plaza, rompiendo una racha de cuatro partidos sin marcar. El recuerdo de la dolorosa derrota del encuentro de ida, que sumió a la Deportiva en el penúltimo puesto, aún está presente y será un acicate para el cuadro blanquiazul.