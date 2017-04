Corona de oro para Lidia Valentín

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Lidia Valentín recuperó en Split el reinado continental de halterofilia. En 2016 una lesión y su reto de llegar en perfectas condiciones le impidieron reeditar los éxitos de 2014 en Tel Aviv y 2015 en Tiflis. Pero ayer, y ante la haltera que se había colgado el oro el pasado año, la ucraniana Dekha, demostró que una reina como ella sólo aspira a lo máximo. Y eso fue el triunfo en un Europeo en el que la de Camponaraya escribió una nueva página de gloria en s palmarés y en el de la halterofilia española.

No lo tuvo fácil pero cuando más complicada se le ponía la opción del oro Lidia sacó a relucir toda su clase. Lo hizo en la modalidad de dos tiempos en la que lograba recuperar el terreno perdido en arrancada para, con la suma de las dos, llegar a los 252, suficientes para lograr un objetivo sólo al alcance de las mejores. Además a su oro en total olímpico sumó otra presea dorada en dos tiempos y una plata en arrancada.

Lidia llegaba a Split con la vitola de favorita. Y no defraudó. Eso sí, enfrente tenía a dos rivales que también pujaban por lo mismo, la ucraniana Dekho que llegaba con una mejor marca y la rusa Vostrikova. Las tres fueron precisamente las que iban a luchar por el primer capítulo hacia la gloria en el Europeo. Prueba de ello es que iban a entrar en acción cuando el resto de rivales ya habían consumido sus tres intentos. La primera en entrar en acción era Vostrikova que lograba superar los 105 kilos. Y repetía sobre los 110. Acto seguido era Lidia la que elegía los 112 kilos para iniciar su cuenta atrás hacia el oro. Y no falló. Tampoco sobre los 115 aunque en los 118 hacía nulo. La plata la tenía asegurada en esta modalidad aunque el oro al final se lo asignaba la ucraniana Dekha que se mostraba con una solvencia inesperada para hacer primero 114, luego 117 y al final 120 para hacerse con el oro. Eso sí, quedaban dos en juego y el último el más importante.

Lidia tenía que remontar cinco kilos en dos tiempos, algo al alcance de su mano pero también complicado. Y como sucediera en arrancada al final fueron las tres favoritas las que iban a ver las caras. La primera en buscar su oportunidad fue la rusa Vostrikova que tuvo que emplearse a fondo para evitar que la armenia Poshosyan la superara. La rusa quedaba tras ella en dos tiempos pero mantenía el bronce en la general.

Fue un capítulo de actrices secundarias porque la batalla por la corona continental estaba reservada a Lidia y Dekha. La berciana elegía como primer peso los 130 kilos. Eficaz en la cargada el segundo paso de los dos tiempos lo cumplimentó de forma sobresaliente. Ahí empezaba la de Camponaraya a meter presión a su oponente. El siguiente turno era para Dekha que erraba sobre los 137 kilos. Lidia no lo iba a hacer en su segundo intento con lo que obligaba a la ucraniana a hacer válido su nuevo intento, algo que no sucedió. La opción del oro era ahora más clara para Lidia Valentín que a unos metros del escenario veía como Dekha hacía un tercer nulo por los 137 kilos y con ello el título continental era más que una certeza, una realidad. A la berciana no le hizo falta, tras consultar con su entrenador Matías, el tercer intento del que disponía. No era preciso arriesgar una lesión una vez que la victoria estaba segura. Un éxito que para ella tuvo una cifra, los 252 (137 en dos tiempos y 115 en arrancada). Nada menos que 14 más que la segunda clasificada la rusa Vostrikova y 25 más que la armenia Poghosyan. Dekho des hundió en la clasificación con sus tres nulos en dos tiempos.