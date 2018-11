Corona de oro para Lidia Valentín

Lidia Valentín es la reina mundial de la halterofilia. Su éxito es de oro, el metal que un año después de saborearlo en Estados Unidos se ha colgado en Turkmenistán. Y por partida doble demostrando que a pesar de subir de categoría (de 75 a 81 kilos) no tiene rival. La berciana partía como favorita y a lo largo de la competición no daba atisbo de fisuras para hacerse con la corona de campeona, no sólo en la general de total olímpico, también en arrancada quedándose en dos tiempos en la tercera posición, y con ello sumando un bronce que añadir a los otros dos metales dorados. Un bagaje espectacular para convertirse nuevamente en campeona del mundo.



En la primera puesta en escena Lidia iba a tener que esperar a que todas sus rivales subieran al tapiz. Su elección para el primer intento de 105 kilos suponía que casi todas las competidoras tuvieran antes que hacer frente a pesos menores. Una a una fueron cayendo, incluso una de sus máximas rivales, la armenia Hakobyan que con tres nulos en 104 decía adiós al Mundial. Una rival menos de una reducida nómina en la que quedaban la bielorrusa Naumaya, a la postre tercera con 108 kilos, la coreana Mun y la americana Artur que con 106 ocupaba la cuarta plaza. Visto este panorama Lidia decidía elevar su primer peso a los 108 kilos. Y con toda su calidad y solvencia el reto encontraba el reto de ser válido. Ya tenía asegurado el podio aunque para una campeona como ella no era suficiente. Y menos si la vencedora en el grupo B había contabilizado 109. La leonesa situaba su segundo intento entonces en 110. Y como si fuera algo tan sencillo como el comer también lo solventaba con acierto. El oro era ya suyo aunque aún tuvo tiempo para intentar los 113, solventados también con sobresaliente.



El primero de los tres oros ya estaba en su poder. El segundo tenía como escenario la modalidad de dos tiempos en la que Lidia también tenía que esperar a que pasaran por el escenario buena parte de las competidoras.



La berciana decidía comenzar con 130 kilos. Y como no podía ser de otra manera acababa en positivo. Tras ella lo intentaba Arthur con 130 que solventaba con acierto al igual que Torres, en este caso a la segunda.



Chirinos retaba a la leonesa con 131 y Salazar hacía lo propio con 133. Chirinos fallaba sobre 134 y Naumava, sore 135, hacia válido su intento. La americana Arthur era la siguiente con 135. Tras ellas volvía a salir Lidia para afronar los 136. Y en esta ocasión la campeona hacía nulo. Salazar también erraba. Lidia volvía a intentarlo sobre 136. Esta vez no fallaba la de Camponaraya. Su reto era asegurar el triunfo en la general. Daba igual que Naumava y Salazar llegaran a los 137. Lidia ya tenía su corina mundial con un total olímpico de 249 kilos acompañada en el podio por la bielorrusa Naumava con 245 y la ecuatoriana Salazar con 242.