Coronas para los reyes de la Copa

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

La Copa Diputación de León de Carreras Populares bajó el telón a su octava edición. Lo hizo coronando a los mejores de un trofeo que contabilizó 24 escenarios entre las pruebas de asfalto y las de montaña y que tuvo a Alberto González y Joana Filipa Pepeira como triunfadores en las primeras y a José Adriel Pérez y Cristina Rodríguez en las segundas.

Con el presidente de la Diputación Juan Martínez Majo, el alcalde de Villadandos Teodoro Martínez y el diputado de Deportes Emilio Orejas como maestros de ceremonia, la gala final de la Copa Diputación 2018 reunió a los más destacados de una competición que superó con creces a sus antecesoras tanto en calidad como en número de protagonistas. Algunos de ellos vivieron ayer el día de su reconocimiento como los más destacados. En las carreras de asfalto Alberto y Joana Filia no sólo se apuntaron el primer puesto en la general absoluta, también lo hicieron en la sénior. En cuanto a veteranos A los mejores fueron Roberto Gavela y Carmen Viñuela mientras que en veteranos B el oro se lo colgaban Fernando Vázquez y Noemí de la Fuente. José enero (veteranos C) y José Luis Rodríguez (veteranos D) completaron un cuadro de honor que tuvo en la modalidad de montaña a sus campeones en José Adriel e Isabel. El primero también vencía en sénior junto a Cristina Rodríguez mientras que en veteranos A lo hacían Juan José García e Isabel Alonso, el veteranos B Carlos Guerrero y Ana Isabel Tascón, Francisco Gavela en veteranos C y Juan Luis Llamas en Veteranos D. Por equipos Club Atletismo León, Astorga Running y Racing León conformaron el cuadro de honor.

Juan Martínez Majo destacó el gran respaldo que tiene esta iniciativa en la que han participado 786 atletas y 29 inscritos, lo que supone un reconocimiento a una labor de fomentar la práctica y los valores del deporte en el mundo rural de la provincia. «Seguiremos apostando por estas carreras populares en las que buscamos que participen todos los leoneses», enfatizó.