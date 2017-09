Las cosas no van como se esperaba

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Pasan las jornadas y la Deportiva no termina de arrancar. Es pronto, va casi una sexta parte de la Liga, pero la formación berciana sólo ha ganado un partido y ya ha cedido dos empates en casa. Fuera de casa un solo punto y un gol y en comparación con la pasada campaña, cuatro puntos menos. A día de hoy la desventaja con la zona de play off es siete puntos y con el líder ocho. Son sólo números y aún es temprano, pero lo mismo se iba diciendo la temporada anterior y al final nada terminó saliendo.

Octubre traerá seis encuentros para la escuadra berciana, cinco de Liga, tres de ellos en El Toralín, y uno de Copa, también en el municipal ponferradino. RCD Fabril, Artístico Navalcarnero y Pontevedra pasarán por El Bierzo los días 1, 15 y 29, teniendo que girar visita los días 8 y 22 al CF Talavera de la Reina y Guijuelo. Los dos próximos encuentros serán ante formaciones recién ascendidas.

«No hemos hecho más que empezar. Este mes y poco ha sido duro con nueve partidos oficiales. En términos generales no es un mal balance, pero los mejores resultados no han sido en la Liga. El equipo ha mostrado que puede hacer mejor las cosas y que tiene margen de mejora. Juego y resultado van de la mano; no hay que disociarlos. El juego debe ser mejor y los resultados también. Pero se ve que el equipo tiene potencial y que puede hacer muchas cosas yendo a más», afirma el entrenador deportivista.

Lesión de Ríos Reina

En la línea de optimismo que le caracteriza, Carlos Terrazas hablaba de la lesión del sevillano, producida en el duelo copero ante la Gimnástica.

El propio futbolista apuntaba una rotura muscular en sus redes sociales y de un período de recuperación de unas tres semanas. Pero su entrenador, como hizo en el caso de Iago Díaz, espera que pueda estar incluso antes: «Parecía una rotura fuerte, pero tiene pinta de que no es tan fuerte. A ver si lo tenemos lo antes posible».

Una de las ilusiones de la grada está puesta en Iago Díaz, uno de los futbolistas que aparentemente parece más desequilibrante. Un problema de tobillo le mantuvo más de un mes fuera de combate y su regreso no pudo ser mejor. A pesar de no intervenir demasiado en el juego, el extremo marcó un gol que adelantó al equipo, aunque la ventaja a éste le durase sólo cinco minutos.