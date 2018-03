Costoya y Piñeiro se van a Francia

sergio c. anuncibay | león

Alejandro Costoya y Diego Piñeiro no vestirán la camiseta del Abanca Ademar la próxima temporada. Lateral y pivote pondrán rumbo a la liga francesa. El asturiano jugará en el Chambery y el gallego, en el Dunkerque.

Los dos declinaron hace días la oferta que les lanzó el club y esa falta de sintonía con la directiva ha precipitado su salida. La negociación con Costoya arrancó hace más de un mes y aunque la propuesta económica estaba cerca de sus pretensiones, no hubo acuerdo entre las partes, principalmente por la duración del contrato y por la cláusula de rescisión.

El caso de Piñeiro ha sido distinto. En un primer momento, el club le comunicó que no ejecutaba la renovación automática, aunque le prometieron una ampliación de contrato. Le ofrecieron dos campañas más y otra opcional, pero las condiciones estaban por debajo de sus expectativas y decidió aceptar la propuesta del club francés, sin que ni si quiera hubiera una negociación de por medio.

«Me hubiera gustado quedarme porque ésta será siempre mi casa. Estoy agradecido por la oferta, pero no era lo que me esperaba. Cuando me la comunicaron me llegó el interés del club francés y decidí dar el paso. Tienen un proyecto joven y creo que puedo encajar muy bien», aclaró el capitán, que confía en crecer como jugador en la competición gala para regresar en un futuro cercano a la selección.

Mientras, Costoya reconoció tras el entrenamiento de ayer que la propuesta del Ademar era «positiva», y así la valoró desde el principio, aunque no fueron capaces de limar ciertas asperezas del contrato y al final cambiará de aires. «Se lo comuniqué al club antes de tomar la decisión. He tenido que reflexionar mucho porque estoy a una hora de mi casa y juego la Champions, pero no acercamos posturas», justificó el avilesino, quien espera que la afición «entienda» su marcha. Aseguró que hasta final de temporada lo dará «todo» por el conjunto leonés, que busca la segunda plaza para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

En este sentido, Guijosa confía en que estos temas no enturbien la concentración del equipo, que hoy mismo tiene otro compromiso de Liga, ante el Teucro en Pontevedra (20.30 horas). El técnico quiso poner el foco en lo deportivo y no valoró en la previa las bajas de dos piezas importantes de la plantilla. Acentuó, sobre todo, lo fundamental que es sumar una victoria más para mantener al menos esos cuatro puntos de colchón con los perseguidores.

No se fía del conjunto gallego, que tiene una primera línea muy potente, con Balázquez, uno de los principales cañoneros de la Liga, Borja y Dani. Guijosa entiende que el factor físico y la profundidad de banquillo del Ademar puede ser un factor determinante, aunque avisa: «El Teucro es un rival que compite durante los sesenta minutos y busca siempre el error contrario». Tiene a todos los efectivos disponibles, con la excepción de Juanjo Fernández, operado recientemente de su tobillo.