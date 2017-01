Costoya pone rumbo al Mundial

georgino fernández | león

Se marchó de vacaciones en diciembre con al claro propósito de pasar unos días con su familia en su Avilés natal y ahora en enero va a disputar un Mundial de balonmano con la selección española. Alex Costoya el lateral del Abanca Ademar ha entrado en la lista definitiva de Jordi Ribera para Francia 2017 y aunque sólo pueden ser 16 la lesión de Raúl Entrerríos ha decidido al técnico a no hacer el último descarte que tenía previsto y llevarse a todos al Mundial galo. Además, el reglamento le permite hacer hasta dos cambios durante la competición.

En cualquier caso, Costoya era ayer un jugador tan feliz como un niño en la noche de Reyes. De hecho no dudó en hacer un paralelismo con esta fecha mágica. «Estoy muy contento y muy feliz, es como si me hubieran llegado los Reyes unos días después», comentó ayer desde la concentración con la selección española con la que hoy partirá para Francia.

Los acontecimientos han ido muy deprisa para el jugador asturiano en los últimos días. Se fue de vacaciones en diciembre, uso días después entró por sorpresa en la convocatoria de Jordi Ribera con España y ahora forma parte de la lista definitiva. De hecho tuvo que regresar a toda prisa a León a buscar sus zapatillas y el protector bucal con el que juega habitualmente.

«Solo te puedo decir que estoy muy contento porque no me esperaba ni estar en la lista inicial ni en la final. Me pilló todo muy de sorpresa y no contaba con entrar en los planes de Jordi Ribe. Muy poca gente puede decir que ha disputado un Mundial con su país y yo, a pesar de ser muy joven, voy a estar ahí».

Reconocía que el horizonte de la selección siempre está en la mira de un jugador profesional pero «no esperaba llegar ahora ni incluso más tarde». Pero será de la partida y además ha disfrutado de una amplia concentración con los Hispanos. «Han sido unos días muy buenos y he jugado con los que fueron mis ídolos. Si echo la vista tres años atrás los estaba viendo en la tele y ahora estoy con ellos. Fueron días muy intensos de vivencias y emociones y la verdad es que es un orgullo estar en esta selección», subrayó. Tampoco quiere mirar más allá. «La vida da muchas vueltas, hay gente joven apretando y mi idea es ir paso a paso sin pensar en un futuro. Me es fuerzo día a día buscando resultados y lo que tenga que ser será. Para mi esto es un gran premio y una motivación».

Y por supuesto afronta el Mundial con confianza. «España siempre tiene opciones de medalla y es una de las favoritas a estar entre los cuatro o cinco primeros».