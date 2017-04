Costoya repite con los hispanos

sergio c. anuncibay | león

Álex Costoya repetirá con los hispanos. El lateral del Abanca Ademar entró ayer en la lista que ofreció Jordi Ribera para viajar a Innsbruck el próximo 3 de mayo, donde espera Austria, siguiente escollo en el camino hacia el Europeo de Croacia. Solo tres días más tarde, España recibirá a ese mismo rival en León. Ambos enfrentamientos corresponden a la tercera y cuarta jornada de la fase de grupos que conduce al torneo continental.

El asturiano se mostró «muy ilusionado» tras conocer su inclusión en la convocatoria del técnico y podría incluso celebrar su 24 cumpleaños enfundado en la elástica de la selección y ante la misma parroquia que le ha arropado durante su primera temporada en la ciudad. Una condición de novato que no ha mermado su producción sobre la pista. Es uno de los jugadores más destacados del equipo, segundo máximo goleador de la plantilla y su aportación, sobre todo en ataque, aunque también en defensa, está fuera de toda duda. De hecho, promedia más de cuatro tantos por partido.

Él cree que esta llamada supone «una recompensa al trabajo diario en el club, junto a una motivación añadida al disponer Ribera de muchas opciones en mi posición», valoró. Por tanto, reconoce que cuando recibió la noticia sintió «una alegría enorme» porque —señaló— «tenía la esperanza pero no la certeza» de que le citara. Si bien, mantiene «los pies en el suelo», consciente de la competencia tan dura que hay para formar parte de este grupo.

Así, la principal novedad en esta lista es la del también lateral Dani Dujshebaev, del Atlético Valladolid, «un jugador que ha destacado en la júnior y que, en las últimas jornadas, ha mostrado un nivel alto», justificó Jordi Ribera, que ve su «presencia como una señal para que la gente joven sepa que con trabajo se puede llegar a la selección».

La entrada del pequeño de los Dujshebaev coincide esta vez con la ausencia de dos piezas muy importantes en el engranaje de España. Raúl Entrerríos y Víctor Tomás no estarán ni en el encuentro de Austria ni en el de León, este último el 6 de mayo.

«Si queremos dar entrada a algunos jugadores para ir probándolos, hay que dar salida a otros, pero eso no significa que no estén bien ni que no cuente con ellos en un futuro», detalló.