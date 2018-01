Coutinho y un séquito de 26 personas

Un autocar aparcó al lado del Auditori 1899. En apariencia, era como los demás. Como las decenas, centenas, que entran cada día en las instalaciones del Barça cargadas de turistas, vestidos del Barça algunos, para visitar el museo. Pero no aparcó como los otros.

La señal distintiva era que los pasajeros, en comitiva, se dirigieron primero hacia el estadio, recorrieron las entrañas prohibidas del Camp Nou y luego se dirigieron hacia el solemne salón de actos barcelonista, un lugar de vetado acceso público. De ahí salieron pasadas las 15.30 horas, con el aparcamiento ya vacío, y caras de cansancio. María, la hija de Philippe, finalmente se durmió, acabando la presentación en los brazos de su madre.

Un total de 26 personas subían y bajaban del autocar, acompañados por una trabajadora del club que les orientó en cada acto desde que habían aterrizado. No se perdieron ninguno, en un lugar reservado y preferente, contemplando "el sueño cumplido" de Philippe, como dijo repetidamente. Había familiares, allegados, amigos y los agentes que han participado en la operación.



Familiares de Coutinho, entre ellos la madre, la esposa y la hija, en el banquillo del Camp Nou / JORDI COTRINA

Un brasileño sin 'toiss'

Los Coutinho no son 26, ni mucho menos. Ni se quedará todo ese séquito en Barcelona viviendo a la sombra del futbolista. El flamente fichaje no tiene toiss, aquel grupito de amigos de Neymar que se afincaron en Barcelona para que el delantero no acusara la saudade.

Los Coutinho vivirán en Castelldefels, cerca de los Suárez y los Messi

La familia Coutinho es de un tamaño convencional. El jugador, casado con Aine, la novia de toda la vida, tiene una hija, la dormilona María. Le acompañaron sus padres, José Carlos y Esmeraldina, y sus dos hermanos, Leandro y Cristiano, acompañados de parejas e hijos. Todos volverán a Brasil.

En Castelldefels, donde residirá Philippe con su esposa e hija, no se sentirá solo. Los Suárez, viejos conocidos de Liverpool, y los Messi, los acogerán con los brazos abiertos. Igual que los Bezerra.