«Creo que este encuentro no nos lo ganaron lo perdimos nosotros»

F. RODRÍGUEZ | PAMPLONA

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, a pesar de la derrota, no se marchó enfadado del coliseo navarro. «En general, estoy contento con el partido del equipo. La Cultural ha sabido competir en la primera parte de una manera y en la segunda de otra y estoy seguro de que este partido y la imagen ofrecida nos va a ayudar en el futuro. Los finales de cada una de las partes explican un poco lo que hay que mejorar. En la primera parte estuvimos bien organizados defensivamente y en la segunda parte además de estar bien atrás, supimos mejorar con la pelota», explicó.

Rubén de la Barrera apuntó: «Hemos desdibujado al rival e incluso durante algunos minutos hemos podido creer que podíamos puntuar. La principal diferencia entre las dos partes es que en la segunda hemos sabido interpretar el juego con balón. Más allá de que Osasuna tiene buenos futbolistas, creo sinceramente que el partido lo hemos perdido nosotros», señaló el técnico al término de los noventa minutos.

«La verdad es que en la primera parte no hemos existido. Nos hemos centrado tanto en tratar de evitar su desequilibrio que no hemos sabido hacerles daño. En líneas generales, estoy contento con la imagen que hemos mostrado en un campo difícil y ha sido una pena que en los últimos cinco minutos no hayamos sido capaces de tener ninguna opción para empatar. Osasuna ha sabido hacer muy bien su trabajo y ha sabido cerrar el partido con veteranía», finalizó.