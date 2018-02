Cristiano coge impulso para el PSG

IGNACIO TYLKO | MADRID

El Real Madrid, y sobre todo Cristiano Ronaldo con su triplete, encontraron en la depresión de la Real Sociedad la medicina perfecta para coger impulso, confianza y moral de cara al trascendental choque que disputa el próximo miércoles ante el París Saint-Germain, una cita que marcará la temporada en el vigente campeón de Liga y de Europa, que nadie lo olvide. Sin forzar la máquina y jugando en ocasiones casi al paso, el equipo de Zinedine Zidane demostró su enorme y tradicional pegada, reducida en esta campaña, y destrozó a los donostiarras con cuatro goles y dos balones en los palos en el primer período. Con eso está todo dicho. Y pese a la avalancha que se le vino encima, el conjunto de Eusebio Sacristán sólo hizo tres faltas en ese primer tiempo de guante blanco. Si los vascos evitaron un ridículo histórico fue porque los madrileños no comparecieron en el segundo acto. Y hasta encajaron dos goles inquietantes, curiosamente ya con la BBC en el campo para terminar imponiéndose por 5-2.

Al equipo merengue le han complicado sobremanera este curso en el Bernabéu los adversarios que juntaban líneas, le esperaban atrás y salían a la contra para aprovechar los espacios que deja un Real Madrid con una tendencia preocupante a partirse, lo que sería una pésima noticia con Mbappé, Cavani y Neymar de enemigos. Pero esta Real trata de llevar la iniciativa y de hacer un juego vistoso, pero sin contundencia. Esta lejos de la zona de peligro porque jugadores como Xabi Prieto, Canales, Zurutuza u Oyarzábal atesoran calidad y Willian José, ausente anoche en el Bernabéu, tiene gol, pero en defensa es quizá el once más vulnerable de la Liga. Ni cierra espacios, ni mete pierna, ni encima, ni nada. Un chollo, en fin, para tipos insaciables como Cristiano Ronaldo.

El Madrid encarriló quizá su triunfo más cómodo de la temporada en casa ya en el primer minuto, fruto de un buen centro del astro portugués que cabeceó en escorzo Lúcas Vázquez. Muy meritoria la actuación del gallego, que no sólo trabaja y marca sino que con sus constantes diagonales genera grandes espacios para sus compañeros. Curiosamente, arriba fue el mismo Madrid, con Lucas y Asensio en los costados, que le endosó una manita al Sevilla. Se situó esta vez en un 4-4-2, cuesta creer que pensando en el PSG porque en ese partido resulta innegociable para Zizou la presencia de la BBC. Si no, no se entiende que ante la Real fuera reservado Gareth Bale, igual que Casemiro, indispensable ante la escuadra de Unai Emery, y el defensa Nacho, que actuará ante los galos como lateral derecho porque Carvajal está sancionado.

Siempre a favor de resultado, y con autopistas por delante, el Madrid hizo lo que quiso con los guipuzcoanos en el primer acto. Cristiano, muy activo, entró por todas partes y definió con acierto. Anotó dos goles ya antes del descanso, el primero tras una gran jugada entre Asensio y Marcelo y el segundo al rematar con el hombro un centro de Modric en un saque de esquina, y remató una vez al poste.