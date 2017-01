Cristiano se corona como The Best

çOSCAR BELLOT | ZÚRICH

Cristiano Ronaldo ya es The Best. El portugués se convirtió ayer en el primer futbolista en inscribir su nombre como receptor del galardón nacido del ‘divorcio’ entre la Fifa y la revista ‘France Football’, que habían seleccionado conjuntamente al mejor del planeta entre 2010 y 2015. Era el denominado Fifa Balón de Oro, cuyo último distinguido fue el argentino Leo Messi en 2015. La separación daba pie, en teoría, a que hubiese dos futbolistas distintos coronados como los mejores en menos de un mes.

Una posibilidad que no se materializó en esta ocasión dada la arrolladora trayectoria del de Madeira en los últimos meses, en los que levantó tres títulos con el Real Madrid -Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes-, y uno con su selección -la Eurocopa conquistada por Portugal ante la anfitriona Francia-.

El crack luso fue el gran protagonista de la gala celebrada en la localidad suiza de Zúrich al imponerse al argentino Leo Messi y al francés Antoine Griezmann en una elección que dependía a partes iguales del juicio de capitanes y técnicos de selecciones nacionales, un grupo de periodistas y los aficionados que participaron en la votación a través de la web de la Fifa. La victoria de la estrella del Real Madrid se daba por descontada desde días antes de la ceremonia, y cobró aún más cuerpo al conocerse que ningún futbolista del Barça acudiría al evento. La entidad azulgrana esgrimió la necesidad de «priorizar la preparación del partido del miércoles con el Athletic Club» en la vuelta de octavos de la Copa del Rey. Messi se ahorraba así ver la entronización de su máximo rival. Una maniobra que no sentó bien en el organismo rector del fútbol mundial.

Poco le importó a Cristiano no recibir los aplausos del argentino. Era su nuevo día de gloria, en el que obtuvo el enésimo reconocimiento a su desempeño reciente en los terrenos de juego. Empezó 2017 como acabó 2016, en el centro de todas las miradas y con el planeta fútbol rendido a sus pies. Dos días después de abrir su cuenta goleadora del año tras anotar el tercero del Madrid frente al Granada en la 17ª jornada de Liga, el atacante blanco fue coronado como The Best, la nueva denominación del antiguo Fifa World Player. Un reconocimiento más que irá a engrosar su museo, como anteriormente sucedió con su cuarto Balón de Oro, el Globbe Soccer Award, el Balón de Oro del Mundial de Clubes, el premio al mejor jugador de la Uefa y un largo etcétera. La consecuencia inevitable de unos logros colectivos en los que operó como principal puñal. Firmó 55 goles en los 57 partidos que disputó en 2016: 42 tantos con el Real Madrid (31 en Liga, siete en Champions y cuatro en el Mundial de Clubes) y trece con la camiseta de Portugal.

Radiante tras su nueva distinción, Cristiano dio las gracias a sus compañeros del Real Madrid y de la selección portuguesa. «El año 2016 ha sido un año grande en mi carrera», dijo el luso, quien se refirió a que había «muchas dudas» en torno a su figura que fueron acalladas a base de títulos. «Ha sido un año magnífico tanto a nivel personal como colectivo», insistió el ‘7’ del Real Madrid, quien concluyó tajante: «Este premio habla por sí mismo».