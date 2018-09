Cristiano despierta con un doblete

C. O. P. | Turín

Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, anotó ayer domingo los dos goles que dieron el triunfo a la Juventus ante el Sassuolo (2-1), los primeros del portugués en partido oficial con su nuevo equipo, que sigue líder de la Serie A con un pleno de 12 puntos.

El delantero luso, fichado este verano por la Juventus por más de 100 millones de euros, había sido titular en las tres primeras jornadas, pero sin lograr estrenar su casillero de goles en Italia.

Ayer logró al fin festejar con su nuevo equipo. Primero, en el minuto 50, con un gol que no pasará a la historia por su estética, aunque fue saludado por todo el público del Juventus Stadium poniéndose en pie para aplaudir.

En un córner a favor de la Juve, el defensa del Sassuolo Ferrari envío el balón al poste y Cristiano, bien posicionado, aprovechó para anotar a un metro de la línea de gol. Poco después marcó un segundo gol, en una contra conducida por el alemán Emre Can, que abrió a la izquierda para el portugués, que controló primero y después remató de zurda pegado al palo (minuto 65).

«Estoy contento. Trabajo bien y sabía que los goles llegarían», declaró el delantero portugués tras el partido. «Doy las gracias a mis compañeros, que me han ayudado mucho y que me permiten adaptarme al fútbol italiano», añadió al canal Sky Sports. Cristiano Ronaldo, siempre insaciable, no ocultó su frustración por haber fallado otras ocasiones, especialmente un remate al palo: «Es el fútbol, aunque lo más importante es la victoria del equipo».

«Estaba un poco tenso por todo lo que se habló tras mi traspaso del Real Madrid y por no marcar, porque había muchas expectativas, pero por eso agradezco el apoyo de mis compañeros», subrayó Cristiano.

El senegalés Khouma Babacar recortó distancias para el Sassuolo en el descuento (minuto 91), sin tiempo para que el modesto equipo de la provincia de Módena pudiera buscar la sorpresa, pese a que la Juventus acabó con diez por roja directa al brasileño Douglas Costa, que escupió en la cara de un rival en el 94. Con la confianza que le da su gran inicio de campeonato, la Juventus puede pensar ya en su debut en la Liga de Campeones, el miércoles en Mestalla contra el Valencia. «La Champions es mi competición favorita», recordó Cristiano Ronaldo, que ganó cuatro Copas de Europa con el Real Madrid y una con el Manchester United.

«Tenemos un grupo muy difícil (con Manchester United, Young Boys y Valencia), sabemos que tenemos que hacerlo bien y la Juve tiene que centrarse en hacerlo lo mejor posible», dijo el portugués.

Antes, la Roma, rival del Real Madrid el miércoles en Liga de Campeones, desperdició una ventaja de dos goles para acabar empatando (2-2) ante el Chievo Verona, que llegaba como colista.

La Roma se puso por delante con un gol de Stephan El Shaarawy (minuto 10), al rematar de primeras un centro desde la derecha de Alessandro Florenzi, y a la media hora, el joven internacional de 23 años Bryan Cristante puso el partido muy de cara para los locales.