Cristiano no acude a la gala de la UEFA

A Cristiano Ronaldo se le esperaba en Mónaco. Pero no acudió el nuevo delantero de la Juventus, que aspiraba al premio a mejor jugador de la pasada edición de la Liga de Campeones. El futbolista portugués no acudió a la gala de la UEFA que se realiza en el Fórum Grimaldi.

De esta manera, Cristiano ha evitado encontrarse con la amplia representación del Madrid que recogía todos los premios, empezando por el de Keylor Navas como mejor portero de la Champions 17-8, al igual que Sergio Ramos, considerado como el mejor jugador de la competición europea, y Modric como mejor centrocampista.

Cristiano también fue designado el mejor delantero de la Champions, pero no estaba en Mónaco para recoger el premio. O sea, el Madrid ha copado todos los premios.

Esquivar a Florentino

La UEFA esperaba a Cristiano, pero éste no ha aparecido, esquivando así el morboso reencuentro con Florentino Pérez, el presidente blanco, después de la tumultuosa salida que tuvo del Bernabéu, precisamente después de ganar la duodécimatercera Champions en Kiev sobre el Liverpool.

Salah y Modric, los otros candidatos al premio a mejor jugador de la Champions, sí que están en la gala. Pero Cristiano no. No es la primera vez que la estrella portuguesa no acude a la gala de la UEFA. Ya lo hizo en el verano del 2013 alegando entonces que debía jugar el trofeo Teresa Herrera en La Coruña. En aquella ocasión fue Ribery quien ganó el trofeo al mejor jugador.